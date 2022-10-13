賴清德批媽媽市長沒照顧好市民 盧秀燕：歡迎副總統來台中

盧秀燕市長（中）今天面對賴清德的批評只回應，賴副總統辛苦了，歡迎來台中！並提醒他到台中時都能在地消費。 （記者陳建志攝）

2022/10/13 13:44

〔記者陳建志／台中報導〕副總統賴清德昨晚（12日）出席蔡其昌在台中東區樂成宮前舉辦的造勢晚會，批評市長盧秀燕任內自稱「媽媽市長」，但4年來她並沒有好好照顧所有台中的市民；對於賴清德的批評，盧秀燕今天（13日）出席太平國民暨兒童運動中心動土典禮受訪時未正面回應，只說歡迎賴副總統到台中，提醒台中市購物節暖身活動已經起跑了，希望他每次到台中時都能在地消費，並祝他中大獎。

民進黨台中市長參選人蔡其昌昨晚和市議員參選人江肇國、黃守達、鄭功進、陳雅惠及何昆霖舉行聯合造勢晚會，賴清德副總統到場站台時火力全開，強調媽媽的角色非常好，代表慈愛與照顧，但是擔任市長只有媽媽的形象是不夠的，對於台中市這座大都市來說，必須有能夠規劃願景、有執行力的市長，才能讓台中的大建設如期完工、不再延宕，也必須要有能夠推動經濟發展的市長，才能讓大家過更好的生活。

賴清德說，盧秀燕任內自稱「媽媽市長」，但我們檢驗4年來她並沒有把媽媽市長做好，也沒有好好照顧所有台中的市民，包含取消林佳龍規劃的社會住宅、配合議會有力人士的要求更改捷運藍線的路線與站點，導致捷運藍線至今仍是毫無進度，這些都沒有符合盧秀燕自稱的媽媽市長，其實台中市值得擁有一個好市長，這是台中市民應該享有的權益。

針對賴清德的批評，盧秀燕今天出席太平國民暨兒童運動中心動土典禮時受訪表示，賴副總統辛苦了，歡迎來台中！並提醒台中市購物節暖身活動已經起跑了，希望賴副總統每次到台中時都能在地消費，照顧在地經濟，並提醒要記得登錄發票，祝賴副總統中大獎。

賴清德副總統（中）昨晚到台中幫蔡其昌站台時，批評盧秀燕任內自稱「媽媽市長」，但並沒有把媽媽市長做好。（記者陳建志翻攝）

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