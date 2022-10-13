遲交60年的學雜費！台中客委會委員張瑞僑捐資母校助學

市府客委會委員張瑞僑（中），在客委會主委江俊龍（右）陪同下，捐贈母校土牛國小5萬元助學金。（客委會提供）

2022/10/13 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客委會委員張瑞僑女士，國小時因父親突然離世，家中頓失經濟支柱，無力繳交42元學費，但母校土牛國小師長從未向她催繳，60年來讓她感念於心，昨天（12日）在家人及市府客委會主委江俊龍陪同下，捐贈土牛國小5萬元助學金；土牛國小校長詹鍾松代表受贈並致贈感謝狀，感謝其捐資推動客家文化傳承，校方也特別安排客語布袋戲社團的學員們與大學姊一起互動，現場溫馨感人。

張瑞僑說，小學三年級時因父親離世，家中頓失經濟支柱，無法繳交學費42元，母校師長從未向她催繳，畢業距今近60年，她一直惦記曾積欠的學雜費，感念母校栽培之恩，昨特捐贈5萬元助學金，盼能幫助有需要的學生和推廣客家文化。

張瑞僑育有5名子女，目前孩子都已成家立業，讓她備感欣慰，因搬家，加上生活忙碌及陳年往事的遺憾，她每次經過土牛國小都只在圍牆外遠望，不敢進到學校，去年土牛國小百年校慶，也很遺憾沒有參加，這次藉由江主委的鼓勵、牽線，畢業後再次踏入校園，得償夙願，了卻一樁心事，心中很踏實、很高興。

土牛國小校長詹鍾松表示，張女士在多年後仍惦記此事，事業有成後回饋母校，十分感謝，能作為學生的榜樣，更期勉教育工作者不忘初衷，照顧弱勢學生，並歡迎張女士隨時到校園走走，也邀請她今年回母校參加建校101年校慶。

市府客委會主委江俊龍表示，張瑞僑委員熱心公益，創立台中市后里客家協會，目前擔任客委會委員，對在地客家事務的推動不遺餘力，回想起60年前42元的學雜費尚未繳納，進而萌生捐贈助學金回饋母校的念頭，發揮客家不忘本精神，她非常低調，原想默默進行，經其鼓勵才盼藉此拋磚引玉，觸動更多人的感念之心，集結更多正能量，讓社會更有愛。

張瑞僑委員（中後）與土牛國小客語布袋戲課程學生合影，並鼓勵大家好好學客語。（客委會提供）

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