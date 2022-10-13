斥資6.1億！台中太平國民運動中心今動土 預定2024年11月完工

太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

2022/10/13 13:32

〔記者陳建志／台中報導〕延宕近10年的太平國民暨兒童運動中心，今天終於舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕出席主持，因物價上漲興建經費增加到6.1億元，整座國運中心為4層樓高，規劃有游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童運動遊戲室、瑜珈教室、韻律等空間，預計2024年11月完工，讓太平民眾有更優質的運動場所。

太平國民暨兒童運動中心原本在胡志強市長時代就要興建，但因位於坪林森林公園的預定地屬水利用地無法興建國運中心，林佳龍擔任市長時持續解決用地問題，直到2019年經內政部核准「變更太平坪林森林滯洪公園開發計畫」後，才終於合法可興建國運中心，市府並編列5.1億預算興建，但因物價持續上漲流標3次發包不出去，最後追加到6.1億終於完成發包。

今天舉行開工動土典禮，包括台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、建設局長陳大田、太平區長許貴芳、市議員李麗華、張玉嬿等人都出席，盧秀燕表示，很高興太平民眾期盼這麼久的國民運動中心終於開工，強調太平國民暨兒童運動中心為4層樓建物，1樓規劃游泳池、SPA水療中心，2樓為兒童運動遊戲室及半戶外空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場（8座羽球場、1座籃球場）、體適能中心及綜合教室、4樓為韻律、瑜珈教室，還有可供停42輛汽車的戶外停車場，提供太平民眾完整運動休閒場地。

市府建設局長陳大田表示，目前規劃運動中心以綠建築銅級以上標章及智慧建築合格級取得為目標，並爭取公共工程金質獎，讓運動中心具系統整合、安全整合、智慧創新等複合功能，同時融入兒童運動元素。

太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

太平國民暨兒童運動中心今天開工，台中市長盧秀燕（左10）出席主持動土典禮。 （記者陳建志攝）

太平國民暨兒童運動中心今天舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右5）焚香祝禱祈求工程順利、平安，預計2024年11月完工。 （記者陳建志攝）

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