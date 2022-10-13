為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    斥資6.1億！台中太平國民運動中心今動土 預定2024年11月完工

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

    2022/10/13 13:32

    〔記者陳建志／台中報導〕延宕近10年的太平國民暨兒童運動中心，今天終於舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕出席主持，因物價上漲興建經費增加到6.1億元，整座國運中心為4層樓高，規劃有游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童運動遊戲室、瑜珈教室、韻律等空間，預計2024年11月完工，讓太平民眾有更優質的運動場所。

    太平國民暨兒童運動中心原本在胡志強市長時代就要興建，但因位於坪林森林公園的預定地屬水利用地無法興建國運中心，林佳龍擔任市長時持續解決用地問題，直到2019年經內政部核准「變更太平坪林森林滯洪公園開發計畫」後，才終於合法可興建國運中心，市府並編列5.1億預算興建，但因物價持續上漲流標3次發包不出去，最後追加到6.1億終於完成發包。

    今天舉行開工動土典禮，包括台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、建設局長陳大田、太平區長許貴芳、市議員李麗華、張玉嬿等人都出席，盧秀燕表示，很高興太平民眾期盼這麼久的國民運動中心終於開工，強調太平國民暨兒童運動中心為4層樓建物，1樓規劃游泳池、SPA水療中心，2樓為兒童運動遊戲室及半戶外空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場（8座羽球場、1座籃球場）、體適能中心及綜合教室、4樓為韻律、瑜珈教室，還有可供停42輛汽車的戶外停車場，提供太平民眾完整運動休閒場地。

    市府建設局長陳大田表示，目前規劃運動中心以綠建築銅級以上標章及智慧建築合格級取得為目標，並爭取公共工程金質獎，讓運動中心具系統整合、安全整合、智慧創新等複合功能，同時融入兒童運動元素。

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，未來規劃有游泳池、SPA水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場、體適能中心及瑜珈、飛輪教室等空間。 （記者陳建志翻攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，台中市長盧秀燕（左10）出席主持動土典禮。 （記者陳建志攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天開工，台中市長盧秀燕（左10）出席主持動土典禮。 （記者陳建志攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右5）焚香祝禱祈求工程順利、平安，預計2024年11月完工。 （記者陳建志攝）

    太平國民暨兒童運動中心今天舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右5）焚香祝禱祈求工程順利、平安，預計2024年11月完工。 （記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最新路線出爐 蘇花安拚2024年動工
    2022/08/18 05:30

    最新路線出爐 蘇花安拚2024年動工
    花東鐵路雙軌電氣化計畫明年實質動工 目標2027年10月全線通車
    2022/07/29 17:25

    花東鐵路雙軌電氣化計畫明年實質動工 目標2027年10月全線通車

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    原民山海劇場動工 後年八月落成
    2022/03/14 05:30

    原民山海劇場動工 後年八月落成
    第二次都審過關// 北市雙子星案 最快年底動工
    2022/02/11 05:30

    第二次都審過關// 北市雙子星案 最快年底動工

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    土地融資逾18月未動工 央行︰按比例收回貸款
    2022/01/14 05:30

    土地融資逾18月未動工 央行︰按比例收回貸款
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播