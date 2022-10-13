韓國瑜復活、追蹤人數大減 陳柏惟：難道現在是2018？

前立委陳柏惟12日在臉書感嘆「空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺。」（資料照）

2022/10/13 00:13

〔記者陳建志／台中報導〕被罷免後就淡出政壇的韓國瑜，國慶日復出，前往高雄幫前議長許崑源的女兒許采蓁站台，上台後再度金句連發，還再度談及「愛情摩天輪」引發政壇熱議，曾因槓上韓國瑜崛起的前立委陳柏惟，12日在臉書感嘆「空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺。」

前高雄市長韓國瑜，2018年在高雄颳起「韓流」旋風時，當時陳柏惟頻頻槓上韓國瑜，雖然最後議員落選，但也因此一戰而紅，隔年並北上台中出戰中二選區立委，還一舉打敗顏家，跌破眾人眼鏡。

因被罷免後就淡出政壇的韓國瑜，國慶日當天再度現身高雄，幫參選市議員的許采蓁站台，在台上用「八點檔」比喻高雄市長選戰，且又重提愛情摩天輪，金句連發再度引發外界關注「辣個男人回來了」。

陳柏惟12日在臉書貼文，「吵論文、空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，鐵人行程上電視助選跑攤，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺，並說選戰剩最後46天，真心祝福每一位好朋友都能順利。他也貼出臉書追蹤人數只剩9954人的截圖。

網友看到紛紛留言，「加油」、「我還在，不曾離開」、「對他只有翻白眼」、「讓我們繼續看下去」，高雄市議員林智鴻也回「又在…愛情摩天輪」，還有網友回「應該是臉書的bug，追蹤人數還是8萬多」。

前立委陳柏惟在臉書貼文，指韓國瑜復活了，追蹤人數都回到過去只剩9954人，真的有種難道現在是2018的感覺。（擷取自陳柏惟臉書）

網友指應該是臉書bug，陳柏惟追蹤人數目前還是8萬多人。（記者陳建志翻攝）

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