為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    韓國瑜復活、追蹤人數大減 陳柏惟：難道現在是2018？

    前立委陳柏惟12日在臉書感嘆「空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺。」（資料照）

    前立委陳柏惟12日在臉書感嘆「空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺。」（資料照）

    2022/10/13 00:13

    〔記者陳建志／台中報導〕被罷免後就淡出政壇的韓國瑜，國慶日復出，前往高雄幫前議長許崑源的女兒許采蓁站台，上台後再度金句連發，還再度談及「愛情摩天輪」引發政壇熱議，曾因槓上韓國瑜崛起的前立委陳柏惟，12日在臉書感嘆「空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺。」

    前高雄市長韓國瑜，2018年在高雄颳起「韓流」旋風時，當時陳柏惟頻頻槓上韓國瑜，雖然最後議員落選，但也因此一戰而紅，隔年並北上台中出戰中二選區立委，還一舉打敗顏家，跌破眾人眼鏡。

    因被罷免後就淡出政壇的韓國瑜，國慶日當天再度現身高雄，幫參選市議員的許采蓁站台，在台上用「八點檔」比喻高雄市長選戰，且又重提愛情摩天輪，金句連發再度引發外界關注「辣個男人回來了」。

    陳柏惟12日在臉書貼文，「吵論文、空氣沒有換新、韓國瑜又復活了，鐵人行程上電視助選跑攤，連追蹤人數都回到過去，真的有種難道現在是2018？充滿復古風的感覺，並說選戰剩最後46天，真心祝福每一位好朋友都能順利。他也貼出臉書追蹤人數只剩9954人的截圖。

    網友看到紛紛留言，「加油」、「我還在，不曾離開」、「對他只有翻白眼」、「讓我們繼續看下去」，高雄市議員林智鴻也回「又在…愛情摩天輪」，還有網友回「應該是臉書的bug，追蹤人數還是8萬多」。

    前立委陳柏惟在臉書貼文，指韓國瑜復活了，追蹤人數都回到過去只剩9954人，真的有種難道現在是2018的感覺。（擷取自陳柏惟臉書）

    前立委陳柏惟在臉書貼文，指韓國瑜復活了，追蹤人數都回到過去只剩9954人，真的有種難道現在是2018的感覺。（擷取自陳柏惟臉書）

    網友指應該是臉書bug，陳柏惟追蹤人數目前還是8萬多人。（記者陳建志翻攝）

    網友指應該是臉書bug，陳柏惟追蹤人數目前還是8萬多人。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃彥毓贈陳柏惟「我願意」文創T恤 支持青年參政
    2022/10/11 20:48

    黃彥毓贈陳柏惟「我願意」文創T恤 支持青年參政
    鳳山泛綠大團結！無黨籍黃捷攜手民進黨參選人掃街拜票
    2022/10/11 19:56

    鳳山泛綠大團結！無黨籍黃捷攜手民進黨參選人掃街拜票

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    陳玄曄成立競選總部 陳柏惟送球棒盼「接棒實踐」
    2022/10/10 19:25

    陳玄曄成立競選總部 陳柏惟送球棒盼「接棒實踐」
    陳柏惟曝當年若沒有蔡其昌慧眼識英雄 就沒有「立委陳柏惟」
    2022/10/07 22:50

    陳柏惟曝當年若沒有蔡其昌慧眼識英雄 就沒有「立委陳柏惟」

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播