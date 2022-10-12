台中舊城區湧3千人造勢 在地議員籲支持行動派蔡其昌

黃守達說，最近很多人在問，過去4年台中人，你好嗎？不論答案是什麼，台中都值得更好的四年，更好的市長。（記者林旻臻攝）

2022/10/12 23:22

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（12日）在樂成宮舉辦「台中動起來，團結拚勝選」中西東南區造勢大會，現場湧入超過3千人，議員黃守達、鄭功進及東南區議員參選人陳雅惠等人皆出席站台，呼籲鄉親，舊城區需要換行動派市長蔡其昌來翻轉。

黃守達說，最近很多人在問，過去4年台中人，你好嗎？不論答案是什麼，台中都值得更好的四年，更好的市長，中、西、東、南舊城區是個很美的地方，擁有豐富的文化歷史，被稱為文化城，如今這個美名卻蒙上一層灰，捷運藍線和老屋老房都市更新遲無進度，許多活動不是取消就是縮水，舊城區被盧市長徹底遺忘，舊城區有最好的立委黃國書，也有許多優秀的參選人等，也要請大家，一定要支持有願景的行動派市長蔡其昌。

鄭功進表示，要翻轉大台中，就要給真正懂建設的市長來當，不應該一再的以「媽媽市長」溫情攻勢為名，來遮掩自己「市政無能」的事實！台中火車站前的大智路好不容易打通，卻從4億預算暴增到7.3億，這不是無能什麼才是無能？面對藍營東南區這次的大團結，綠營只有加倍把票顧好，才有機會力拼議會過半。

陳雅惠說，她從小就在東南區成長學習，了解東南區需要什麼，若她順利當選議員，一定會爭取65歲以上健保繼續補助，敬老愛心卡擴大使用，並爭取興建更多的社會住宅，減輕年輕人的負擔，爭取提高生育補助，爭取營養午餐免費，增加公立與非營利幼兒園，以減輕家庭育兒的負擔。

此外，鐵路高架後的發展需要無縫接軌，高鐵轉運站的發展也要和南區做連結，東南區才會大進步，陳雅惠表示，這次選戰非常艱難，懇請大家幫忙拉票、固票，確保民進黨東南區唯一的女性參選人能順利當選。

鄭功進表示，面對藍營東南區這次的大團結，綠營只有加倍把票顧好，才有機會力拼議會過半。（記者林旻臻攝）

邱素貞（右）到場為女兒陳雅惠（左）站台，陳雅惠表示，這次選戰非常艱難，懇請大家幫忙拉票、固票，以確保民進黨東南區唯一的女性參選人能順利當選。（記者林旻臻攝）

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