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    首頁　>　臺中市

    台下喊總統好！賴清德為蔡其昌站台 笑笑不回應

    副總統賴清德今晚為蔡其昌站台，受到支持者熱情歡迎，還有人喊「總統好」。（記者林旻臻攝）

    副總統賴清德今晚為蔡其昌站台，受到支持者熱情歡迎，還有人喊「總統好」。（記者林旻臻攝）

    2022/10/12 23:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今（12日）晚在東區樂成宮舉行造勢晚會，副總統賴清德火力全開，痛批「媽媽市長」盧秀燕不疼惜年輕人，砍掉前市長林佳龍規劃的社會住宅，捷運藍線遲未完成規劃，這叫市長媽媽嗎？賴清德更呼籲民眾要支持蔡英文，在台中市就是支持蔡其昌，讓蔡英文更有底氣及力氣來面對國際混亂局勢、團結台灣。賴清德今晚進場時，台下還有支持者高喊「總統好」，他只是笑著沒回應。

    蔡其昌競選總部今晚舉行「台中動起來」的造勢晚會，為蔡其昌及中西區市議員參選人江肇國、黃守達及東南區市議員參選人的鄭功進、陳雅惠及何昆霖站台，現場來了三千多位支持者，旗海飄揚，對蔡其昌熱情高喊「蒜選」「我愛你」。

    賴清德出場時受到熱情的歡迎，還有支持者在台下喊總統喊，賴清德笑而不回應。

    賴清德火力全力的批盧秀燕的市長媽媽不夠周全，他表示一個城市的發展光是媽媽的角色是不夠的，還需要建築師及工程師、企業家，讓大台中市城市建設及經濟都發展。

    賴清德表示，媽媽是要疼子女的，為何取消了林佳龍原先規劃的年輕人所需的社會住宅、捷運藍線為何改路線，因此議會有力人士要她改就改？這符合當母親的天性嗎？盧秀燕四年，捷運藍線、橘線都未規劃，山海屯環狀沒有下文、東豐快速道路未完工，他強調，台中市政要做得好，是造福整個台中市民，台灣也受惠的，所以要支持有行動力的蔡其昌。

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