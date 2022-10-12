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    首頁　>　臺中市

    批盧秀燕延宕台中建設 黃國書：只思考自身政治利益

    黃國書批評，盧秀燕所作所為都是在思考如何要跟中央對抗，來獲得自己的政治利益，而非台中市長遠的發展與建設。（記者林旻臻攝）

    黃國書批評，盧秀燕所作所為都是在思考如何要跟中央對抗，來獲得自己的政治利益，而非台中市長遠的發展與建設。（記者林旻臻攝）

    2022/10/12 22:35

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（12日）在樂成宮舉辦「台中動起來，團結拚勝選」中西東南區造勢大會，現場湧入超過3千位民眾到場參與，人潮爆滿。立委黃國書批評，盧秀燕所作所為都是在思考如何要跟中央對抗，來獲得自己的政治利益，而非台中市長遠的發展與建設，所以台中市的大建設都沒有進步。

    黃國書說，四年前林佳龍沒連任，大家雖然感到遺憾，也要看盧秀燕做的如何，四年前盧秀燕拿著谷關空氣瓶高喊「市長換人，空氣換新」，但四年過去，台中空氣還是沒有變好。他在立法院也長期努力改善空汙，包含推動空污法的修法，以及加速汰換燃煤機組、推動「以氣換煤」，但是盧秀燕卻阻擋台中火力發電廠長達18個月，最後實在沒辦法，才由中央直接發照，進度卻因此延宕兩年，讓台中人多吸兩年的髒空氣。

    黃國書強調，過去林佳龍時期，大家看到中區綠、柳川的整治，爭取台中州廳的改建，甚至是招商引資，找來三井集團在東區興建百貨公司，他們也向文化部爭取帝國糖廠要改建為漫畫博物館，但台中市政府並未妥善規劃，兩年過去了，文化部不得不另尋場地，台中也失去了一個國家級的文化場館。

    黃國書說，大家給盧秀燕四年的時間，卻看到台中這四年來都是停頓無發展，尤其舊城區沒有推動任何建設，沒有辦法讓台中人感到光榮，所以懇託鄉親換一個有決心、有魄力、行動派的蔡其昌來當市長。

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