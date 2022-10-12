最棒母女檔！女兒陪身障媽創業 修改服飾結合BJD人偶娃衣

百合有多年裁縫與打版技術，結合山眉BJD娃娃衣飾設計及網路行銷，成立工作室，相輔相成。（勞工局提供）

2022/10/12 22:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕多重身障者百合身體瘦弱，經常進出醫院治療，個性仍然樂觀，女兒山眉3年前從台北返家陪伴，母女攜手創業開工作室，百合接單修改衣服、教授拼布手藝，山眉則設計BJD關節人偶的娃衣，豈料剛創就受疫情衝擊，生意慘淡沒收入，連房租都繳不起，幸有台中市勞工局身心障礙者創業輔導團隊協助，加女母女倆重新振作，重獲信心開創新局。

百合7年因病進出醫院治療，仍樂觀面對，女兒山眉在3年前從台北返家陪伴，在台中找不到合適工作，文創專業出身的她原本就對BJD娃娃衣飾設計很有興趣，提議媽媽一起開創工作室，從事成衣業多年的百合有多年累積裁縫與打版技術，經營服飾修改駕輕就熟，結合女兒設計娃衣工作，相輔相成，再透過女兒擅長的網路社群拓展，母女對未來充滿希望。

「天有不測風雲，人有旦夕禍福，說的一點都不錯！」百合想起3年前剛開店不久，就爆發疫情，感觸特別深刻。她說，當時還開了一個拼布班招生12名學員，學生不能群聚上課，拼布班只能喊停，材料無法退貨，還堆在櫥櫃裡。

百合母女撐了3年疫情衝擊，沒有關店，天天等客人上門卻是「坐困愁城」，沒有收入，還得負擔房租，走投無路，百合求助台中市勞工局，透過身障者創業輔導團隊協助，評估工作室創業可行性、重新擬定經營策略，再導入創業初期2年部分店面房租補助，兩人總算看到事業曙光。

輔導團隊專案經理黃俊凱表示，經過團隊輔導，百合母女的工作室，正式成立為山楂服飾修改坊，並完成稅籍及商業登記，做好爭取企業委託勞務及承攬訂單的商業往來準備。

其次，運用女兒經營的赤棗研究室臉書粉絲頁，除了經營BJD娃衣設計與製作外，藉由網路社群加強宣傳，也能帶動訂單拓展生意，經營策略指引，加上房租壓力減輕，百合母女憑藉專業技能，事業逐漸好轉。

勞工局長張大春表示，創業不能單憑熱情與勇氣，創業之路變數多，有意創業的身心障礙朋友，勞工局可提供全方位服務，創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性，創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，對症下藥式提供協助，強化永續經營實力。

山眉擅長BJD娃娃衣飾設計及網路行銷。（勞工局提供）

百合的裁縫與打版技術結合女兒山眉設計娃衣，製作多件可愛精美的娃衣。（勞工局提供）

百合有多年累積裁縫與打版技術，經營服飾修改駕輕就熟。（勞工局提供）

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