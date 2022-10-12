鄭文燦力挺蔡其昌：中市建設會順利推動

鄭文燦表示，支持能搭配中央政策的蔡其昌，中市建設會順利推動。（記者林旻臻攝）

2022/10/12 22:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕桃園市長鄭文燦今晚參加民進黨台中市長參選人蔡其昌的造勢晚會表示，一個市長無法搭配中央的政策，無法跟中央達成共識，將會讓市政無法推動，而捷運糾結在地方也難以推動，要選有執行力及活力且能和中央配合的蔡其昌，讓台中市政順利推動，他同時也呼籲支持桃園縣長參選人鄭運鵬。

民進黨中市長參選人蔡其昌今天在東區樂成宮舉行造勢晚會，桃園市長鄭文燦特地趕到台中市為蔡其昌站台，他表示，台中市人口280萬人，是全國第二大都，是宜居城市，而過去桃園未被看到，但他執政期間增加了21萬5千人，成長全國第一名，能擺脫新北、台北，因為他讓桃園建設多、進步快。

鄭文燦表示，蔡其昌的能力強，執行力強，而目前台中市正在規劃捷運藍線，但是捷運只有一條是不夠，要有路網，需要跟中央搭配，要擺脫利害，糾結在地方捷運不會成功，捷運藍線要成功，就要投給蔡其昌。

鄭文燦表示，台中市舊市區在林佳龍時代在改造，台鐵形成山手線，一個市長無法跟中央搭成共識，計劃無法推動，大家擔心台中市的空污，桃園也面對電廠挑戰，但配合了中央減煤增氣，若一個市長無法跟中央配合，4年過去空氣也無法轉好。

鄭文燦表示，蔡其昌能帶動台中市成為領頭羊，支持蔡英文就投給蔡其昌，要讓台中市建設加速，就要配合中央，如齒輪緊緊結合，才會跑得快，才不會永遠在相互指責。

他強調，全台灣看台中市，都知道台中是宜居城市，但過去4年建設停滯，失去了很多大建設契機，按照前中市長林佳龍的規劃，這4年台中市發展比桃園更進步，民進黨注重台中市，台灣好要一起好，有大南方計劃也要中台灣計劃，台中市要趕上來，就要讓蔡其昌當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法