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    首頁　>　臺中市

    蔡其昌造勢晚會 議員批盧秀燕為貪污縣長背書

    江肇國呼籲大家支持蔡其昌。（記者蘇金鳳攝）

    江肇國呼籲大家支持蔡其昌。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/12 22:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市長參選人蔡其昌今天在樂成宮舉行「台中動起來」造勢活動，同時拉抬中西東南區市議員參選人的氣勢，中西區市議員江肇國反問支持者，這4年來覺得台中市有比較好嗎，這幾天盧秀燕要舉辦十全十美國民黨的女性縣市長參選人造勢，其中有一位還涉貪污，是要為這個人背書嗎？東南區市議員參選人何昆霖則表示，這4年來台中市建設比不上，連空氣都沒有換新。兩人皆表示，要支持有執行力的蔡其昌。

    中西區市議員參選人江肇國表示，樂成宮今天有這麼多人來，為什麼挺蔡其昌，因為要改變台中市，過去4年前盧秀燕當選，但如今感受如何？有好嗎？空氣沒有換新，建設停滯，交通混亂，市長都漠不關心，只靠民間單位，市府在做什麼？

    江肇國表示，有雜誌評比，盧秀燕施政滿意度第17名，連宜蘭的陳姿妙都輸了，「你可以接受嗎？」，捷運綠線剛通車就斷軸，捷運藍線更更改路線，設站在朋友的土地上，高雄捷運增加了2條路線，台積電在高雄要設廠一年就處理好水電等問題，台中市建設比不上高雄市，要把盧秀燕換掉。

    江肇國表示，盧秀燕最近要請10個國民黨女縣市長參選人來台中市造勢，其中有一人還涉貪污的女縣長，盧市長是要為她背書嗎？要支持蔡其昌上任。

    東南區市議員參選人何昆霖表示，這4年盧秀燕做什麼，仔細想做不出來什麼，空氣也沒有換新，台中市的建設比不上高雄，蔡其昌提出提出十大政見，他也提出十大政見，請民眾支持蔡其昌及何昆霖。

    何昆霖與父親何敏誠同台呼籲大家支持蔡其昌及他本人。（記者蘇金鳳攝）

    何昆霖與父親何敏誠同台呼籲大家支持蔡其昌及他本人。（記者蘇金鳳攝）

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