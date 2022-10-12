台中電競嘉年華10/21-23登場 英雄聯盟、傳說對決線下四強決賽

台中電競嘉年華10/21-23登場，「英雄聯盟」、「傳說對決」線下四強決賽。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/12 19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中電競嘉年華訂21到23日在弘光科大推出，將進行「英雄聯盟」、「傳說對決」精彩線下四強決賽等，台中市長盧秀燕說，她從零開始打造台中市電競風氣，舉辦電競嘉年華，如今已開花結果，她說，很多家長因誤解而不支持電競，她雖也是媽媽，但她認同電競，未來將持續打造電競酷城市。

盧秀燕說，很多家長因誤解下不支持電競，但她身為六都唯一的女性市長，也是媽媽市長，她很願意支持電競，上任第一年因沒有預算，她用第二預備金以800萬元推第一屆電競嘉年華，幾年下來已開花結果，全國運動會將電競項目列入，台中抱回個人及團體2面金牌，未來會持續編列預算，讓台中成為電競基地。

台中市運動局指出，電子競技運動已被列為亞運競賽項目，市府積極推展電競運動，電競嘉年華將在弘光科技大學電競館進行「英雄聯盟」、「傳說對決」精彩線下四強決賽；此外學校毓麟館也設有明星運動員Switch《NBA2K 熱血街球場》挑戰賽、SG網紅Switch《Just Dance 舞力全開》互動賽、角色扮演Steam-VR《Beat Saber 節奏光劍》等體驗活動。

此外，也規劃交流攤位讓台中發展電競運動的學校參加，展現學生努力的成果，不只讓電競好手交流，也歡迎所有民眾共襄盛舉。

台中電競嘉年華10/21-23登場，盧秀燕體驗虛擬實境街頭塗鴉。（記者蘇孟娟攝）

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