林姿妙成負面教材登台中看板 綠營：愧對宜蘭人

宜蘭縣議會民進黨團批，縣長林姿妙害宜蘭成為比爛的低標。左起為議員謝燦輝、黨團總召陳俊宇、議員陳文昌、劉添梧。（宜蘭縣議會民進黨團提供）

2022/10/12 18:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台中市民進黨多名市議員參選人日前串連，掛起「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」看板，砲轟台中市長盧秀燕執政不力，居然評比還輸給涉貪宜蘭縣長林姿妙。宜蘭縣議會民進黨團嘆，宜蘭過去很優秀，是各縣市拿來比好的「高標」，如今成負面教材，變成比爛「低標」，林姿妙愧對宜蘭人。林姿妙陣營對此無回應。

台中市街頭出現「無法接受盧秀燕輸給貪汙起訴的林姿妙」、「2022天下雜誌縣市長施政滿意度排行，宜蘭縣長林姿妙15名，台中市長盧秀燕17名」看板，宜蘭縣民進黨團總召陳俊宇、議員陳文昌、謝燦輝、劉添梧今開記者會，批林姿妙害宜蘭變成負面教材，愧對宜蘭人。

謝燦輝說，林姿妙涉貪汙上台中看板，還登全國版面，宜蘭人很委屈。陳文昌表示，宜蘭縣以前是「高標」，如今成為其他縣市比壞、比爛的低標，但林姿妙面對起訴，卻硬拗政治迫害，但起訴書內容，來自其心腹指證歷歷，林姿妙不敢面對現實、宜蘭鄉親和議會，請假不敢備詢，根本是落跑縣長。

劉添梧回憶，陳定南任縣長以來，很多人稱讚宜蘭選出好縣長，宜蘭人出門走路有風，如今林姿妙卻涉特殊洗錢、貪汙收受不正利益、財產來源不明、偽造文書四大罪嫌被起訴，讓宜蘭人漏氣。

陳俊宇嘆，宜蘭縣過去的施政品質、縣政規劃、校園規劃、鄉土教材等，在全國名列前茅，縣長更以清廉作為標準，不少縣市還到宜蘭取經，如今宜蘭子弟在外縣市抬不起頭，被消遣「怎麼選出這樣的縣長」，林姿妙讓縣民相當難堪，盼林姿妙勇敢面對司法案件，回到備詢台接受議會監督。

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