盧秀燕中市總工會後援會成立 理事長︰爭取未來4年好日子

盧秀燕台中市總工會後援會今天在競選總部舉辦成立大會，近百人齊聚喊「凍蒜」。 （記者陳建志翻攝）

2022/10/12 16:56

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕的台中市總工會後援會，今天在競選總部舉辦成立大會，盧秀燕因市長公務行程滿檔，委請競選總幹事陳政顯、顏文正主委代表接待，近百位來自百工百業的工會幹部齊聚盧秀燕競選總部，自製手舉牌及加油布條喊「凍蒜」，盧秀燕會計師聯合後援會也在今天成立，送上「包粽」祝福秀燕市長高票連任，繼續帶領台中如燕群高飛。

競選總幹事陳政顯表示，台中市過去4年確實有進步，財政改善很多，市長上任第一年積極處理過去財政赤字問題，在上任第2年後開始著手進行多項重大建設，包括有助提升台中文化素養的綠美圖，及對產業界大有幫助的國際會展中心，感謝產業界的好朋友今天特地來競選總部力挺媽媽市長，希望大家一票一票讓秀燕市長繼續照顧我們市民。

台中市總工會理事長謝宗佑表示，我們勞工朋友要的很簡單、很單純，只要可以為勞工爭取權益和福利的我們一定支持，盧秀燕市長過去很照顧台中的勞工朋友，距離選舉日剩下40多天，這次輪到我們來守護盧市長，大家一起努力爭取未來4年繼續過好日子。

盧秀燕競選總幹事顏文正主委也提到，10月14日是盧秀燕第一場大型造勢活動，4年前盧秀燕造勢第一場也是選在太平運動場，今年一樣選在同地點，希望循著勝利的腳步繼續走下去，這次會有10位女性國民黨候選人合體象徵「十全十美挺台灣」，預計會有上萬人共襄盛舉，歡迎所有產業界好朋友樓上揪樓下一起來力挺盧秀燕。

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