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    賴清德多次站台 蔡其昌：為政見背書、代表建設超前部署

    蔡其昌表示，感謝副總統賴清德多次為他輔選，這也代表他對自己的努力表示肯定，並為政見背書。（記者林旻臻攝）

    蔡其昌表示，感謝副總統賴清德多次為他輔選，這也代表他對自己的努力表示肯定，並為政見背書。（記者林旻臻攝）

    2022/10/12 16:48

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今（12日）晚將在東區樂成宮進行中、西、東、南區的造勢晚會，副總統賴清德5度為其站台，桃園市長鄭文燦也將出席。蔡其昌表示，感謝賴副總統多次為他輔選，這也是在為政見背書，代表他對大台中的建設早已超前部署、有所準備。

    蔡其昌今日上午與立委何欣純、市議員林德宇、張家銨等人出席台灣國際五金工具博覽會，表達對手工具五金產業的支持，強調未來若有機會當市長，除了持續發展機械工具機的兆元產業，也會全力支持手工具五金加工等產業，並透過政策加速產業發展。

    例如快速增加工業區土地取得的數量，推出只租不賣的土地，減輕業者成本負擔；許多業者抱怨會展中心2千個攤位未來不夠用，他將延續前市長林佳龍時期目標朝向4千個攤位；同時加速周邊開發，讓五星級飯店等服務產業進駐，讓業者方便與國際買家談論生意。

    缺工方面，台中市近年人口減少，若想將人才、青年留在台中，就要增加城市競爭力，像現在高雄捷運一條一條蓋，物價、房價也比台中便宜，因此他力推捷運藍線4年內一定要動工，並核定4條新的捷運路線，且推動國中小營養午餐免費、解決空污及治安問題，落實台中對年輕人的照顧，讓城市成為生活首都，「留住年輕人，台中才有未來」。

    另外，針對賴清德多次為他輔選，蔡其昌表示，這代表賴副總統對他相當有信心，認為他這段時間以來努力走遍每個角落，肯定他的認真，也是在為他的政見背書，因為中央其實有許多照顧地方的預算，但現在的市府並未積極爭取，導致城市競爭力衰弱，預算都被其他縣市爭取走了，「中央有預算照顧台中，也要有一個有執行力的市長，才能達到相輔相成的結果」，所以他邀請總統、副總統及院長等中央官員來，無非是希望在當選前超前部署，之後就能無縫接軌，將建設一樣樣做起來，所以賴副總統來輔選，也代表對於大台中的建設，蔡其昌已經做好準備。

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