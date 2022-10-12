台中霧峰工廠火煙直竄天際 17輛消防車出動撲滅

台中霧峰六股路一間鐵皮廠房今天早上起火燃燒，火舌不斷從廠房內竄出，濃煙直竄天際。 （記者陳建志翻攝）

2022/10/12 13:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰六股路一家素食分裝、包裝工廠，今天（12日）早上9點多工廠內的辦公室突然起火，台中市消防局獲報出動17輛消防車，40多名消防人員到場搶救，因火勢迅速延燒，消防人員抵達時整間鐵皮工廠已經陷入火海，熊熊的火焰、濃煙直竄天際，經消防人員佈水線搶救，火勢約在10點34分撲滅，所幸沒有人員傷亡，詳細起火原因須由火調人員採證後釐清。

台中市消防局今天上午9點32分接獲民眾報案，指稱霧峰區六股路248巷內一間鐵皮工廠起火，立刻派遣溪湳、霧峰、大里3個分隊到場搶救，消防人員抵達時，整間鐵皮工廠已經全面燃燒、陷入火海，消防人員立刻佈水線搶救，因火勢猛烈，加上現場水源缺乏，又增派三大隊、仁化和十九分隊到場支援，共派遣17輛各式消防車，還有44名消防人員到場搶救。

在消防人員持續灌救下，火勢未再延燒，約在10點10分控制，10點34分撲滅，消防人員持續做殘火處理，所幸當時工廠內的人員都順利逃出，沒有人員傷亡。消防人員初步了解，該間鐵皮廠房1樓為素食食材分裝、包裝使用，2樓則為業者住家，早上在作業時，突然發現辦公室起火，火勢並迅速延燒，沒多久整間鐵皮廠房就陷入火海，詳細起火原因須由火調人員鑑識、採證後釐清。

消防局出動40多名消防人員全力灌救。（記者陳建志翻攝）

詳細起火原因須由火調人員鑑識、採證後釐清。 （記者陳建志翻攝）

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