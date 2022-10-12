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    潭子運動公園花台花木全枯死 議員批盧團隊上下都在忙選舉

    潭子運動公園花台的花木全數枯死。（蕭隆澤服務處提供）

    潭子運動公園花台的花木全數枯死。（蕭隆澤服務處提供）

    2022/10/12 13:33

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子運動公園因管理維護不善，加上秋冬少雨，許多花木接連乾枯。市議員蕭隆澤接獲民眾反映，發現園區36座花台的花木全數枯死，痛批盧團隊只顧選舉，放任公園草木自生自滅，蕭怒斥「最基本的澆灌、修剪很難嗎？」任由植栽枯死之後再補植，有浪費公帑之嫌。

    市府運動局表示，潭子運動公園花台綠化部分，日前巡查時已要求維護單位改進，並要求配合植栽養護輪植作業，分批進場更新植栽；另因氣候已進入秋冬季節，也依據合約要求委外養護廠商加強澆灌維護，若經督導仍未改善，將依契約「扣點與罰款規定」辦理，維護公園綠化景觀。

    潭子運動公園占地廣大，設有籃球場、羽球場、網球場、槌球場、健康步道等，潭子國民暨兒童運動中心於去年11月啟用，市議員蕭隆澤近日接獲多位民眾陳情反映園區花木乾枯，今天（12日）上午前往查看，發現剛設不久的36座花台植栽全數枯死，表土龜裂，顯見至少半個月沒澆水。

    蕭隆澤表示，台灣秋冬少雨，枯水期理應加強澆灌維護，他向運動局、建設局養工處反映，2單位竟互踢皮球，可見36座花台早被放生已久，任由花木自生自滅，活活枯死，預測最後責任一定推給廠商承擔，並補植花草植栽。

    蕭隆澤說，盧市長高喊打造台中市成為宜居城市，卻放任公園草木枯死，植栽花木在宜居城市活不了，相當諷刺。「盧團隊上上下下可能都在忙選舉，連公園綠美化都做不好。」

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