中市流感疫苗接種站設里長競總挨批 里長︰服務長輩被扭曲

國民黨北屯區舊社里長蘇振輝遭競選對手謝秉憲指控將流感疫苗社區接種站設在競選總部。（曾朝榮提供）

2022/10/12 14:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公費流感疫苗開打，中市廣設社區接種站施打，國民黨北屯區舊社里長蘇振輝遭競選對手謝秉憲指控將流感疫苗社區接種站公然設在競選總部，民進黨北屯區市議員曾朝榮接獲陳情後抨擊，市長盧秀燕假行政中立之名，行競選活動之實，令人不敢恭維，對此，蘇振輝直斥該指控無聊，擔任里長數屆以來服務長輩接種都設在里長服務處，沒想到在競選期間被人扭曲，為免公務部門困擾，昨天接到通知後改設附近地點於今天施打。

曾朝榮表示，台中市快打站內禁止候選人進入發放文宣物品，繼9月26日大墩文化中心接種疫苗，快打站現場有市府人員公然發放市長盧秀燕競選文宣，涉嫌違反行政中立；10月12日又接獲北屯區舊社里長候選人謝秉憲陳情，指接到多位長輩里民的反應，北屯區舊社里舉辦流感疫苗注射，10月12日的地點公然選在國民黨籍里長參選人蘇振輝的競選總部，外界譁然。

謝秉憲指出，舊社里民陸續接到今年免費流感疫苗接種通知單，注射地點卻在長富街267號，也就是競選連任的蘇振輝競選總部，參選人已完成登記，競選活動已正式啟動，市長盧秀燕怎麼可以放任如此行政不中立的事件發生，向曾朝榮反映，要求向盧市府提出嚴正抗議。

立委莊競程也批評，盧秀燕過去一直把防疫當選擧舞台，之前貼盧秀燕名字送公費快篩劑、注射疫苗現場發盧秀燕扇子文宣品、公家電子看板做選舉宣傳，現在盧市長直接不演，連打流感疫苗場地都堂而皇之直接設在同黨籍里長的競總誇張至極，質疑盧秀燕的行政中立是她說了算嗎？

蘇振輝表示，設置社區流感疫苗接種站是避免長輩奔波到醫院、衛生所，能就近接種，長年都設在里辦公室，與衛生局也在8月排定時間、地點，當時未考慮設置競總，昨天接到衛生局反映後，為免公部門困擾，臨時商借民宅、改地點施打，由於臨時更改地點，鄰長也一一通知或帶報名長輩來接種，上午預計施打160人，後來138人接種，施打疫苗踴躍，還好未影響長輩接種。

衛生局表示，各區衛生所每年均會結合里辦公處開設社區接種站，透過里長發放通知單以利長者就近接種，提升長者流感疫苗接種方便性和保護力；今年度社區接種場次已於9月份陸續排定228站，此場次衛生所經接獲通知該地點已成立里長競選總部，為公共利益並保障長者接種流感疫苗權益，已另尋附近場地開設接種站，並於網站上公告變更地點，引導長者前往接種。

市府也說先前快打站發放的是防疫扇並非競選文宣，先前也已說明9月26日快打站開設期間天氣尚屬炎熱，因此公所將所內庫存防疫扇發放長者散熱使用，同時提醒民眾為防疫、注意身體健康，屬市政宣導品，且在7月28日、8月27日、9月3日開設的快打站也皆有提供，讓前來施打的民眾方便作為消暑使用，與選舉無關。

舊社里流感疫苗社區接種站臨時更改地點。（記者蔡淑媛攝）

舊社里流感疫苗社區接種站臨時更改地點。（蘇振輝提供）

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