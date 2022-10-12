台中驚見私設「越南西藥房」賣快篩劑 女移工違法販賣送辦

台中驚見私設「越南西藥房」賣快篩劑，移民署查獲女移工違法販賣，每支快篩劑金200 元，臉書一貼出訊息就秒殺，被搶購一空。（記者黃良傑翻攝）（記者黃良傑攝）

2022/10/12 12:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署高市專勤隊會同衛生局在台中查獲「越南西藥房」，查獲越南籍女子阿嫻（化名）涉嫌在臉書賣藥、快篩劑，查扣已販售未寄出的7支快篩試劑，也在儲存櫃中發現琳瑯滿目的待售藥品，包括Decolgen等感冒預防片，除依法函送衛生機關裁罰，阿嫻坦承向在越南經營藥局的妹妹訂購快篩劑，每支賣200元，依違反「醫療器材管理法」移送高雄地檢署偵辦。

今年5月間國內疫情升溫，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊網路巡邏時，發現越南女子阿嫻在臉書販售快篩試劑，還標榜是越南最好用、準確度最高，吸引數百名在台越南人士按讚搶購，第一批72支快篩試劑在今年5月非法集貨入境，短短4天就被搶購一空。

據調查，違法販售越南快篩試劑的移工阿嫻，4年前來台灣從事看護工作，見今年疫情持續升溫，決定藉機發財，透過在越南經營西藥房的妹妹，以及友人協助郵寄當地快篩試劑，快遞運至台灣，並於網路社群臉書標榜是越南最高檢驗品質，每支只賣200元，吸引越南同鄉搶購一空，剩最後一批7支準備寄出，不料被移民署高市專勤隊查獲。

除了快篩劑外，還寄來預防流感感冒、流鼻涕及有解熱效果的Decolgen片等藥品，移民署循線追查到阿嫻在台中住處，在現場查獲最後一包已販售未寄出的7支快篩試劑外，還在儲存櫃中發現琳瑯滿目的待售藥品，後續除依法函送衛生機關裁罰，阿嫻也因違反「醫療器材管理法」遭移送高雄地檢署偵辦，依違反醫療器材管理法等函送衛生機關裁處，最高可罰100萬元罰鍰。

此外，另涉網路違法販售新冠肺炎檢驗試劑等，以及未經核准輸入的醫療器材，移民署依違反「醫療器材管理法」送辦，檢察官偵結，考量阿嫻認罪，予以緩起訴1 年並當庭立悔過書，據了解，販售未經專案核准的快篩試劑，可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣1000萬元以下罰金。

台中驚見私設「越南西藥房」賣快篩劑，移民署查獲女移工違法販賣，每支快篩劑金200 元，臉書一貼出訊息就秒殺，被搶購一空。（記者黃良傑翻攝）

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