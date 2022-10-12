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    台中山海屯市區連辦大型晚會造勢 蔡其昌選前之夜地點出爐

    蔡其昌陣營除選前之夜在戶外圓滿劇場外，選前一週也在山、海、屯、市各舉辦一場大型晚會。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌陣營除選前之夜在戶外圓滿劇場外，選前一週也在山、海、屯、市各舉辦一場大型晚會。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/12 12:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌的競選總部選前之夜將在戶外圓滿劇場舉行，而且選前一週，還會在山、海、屯、市區各辦一場大型造勢活動，要讓蔡其昌氣勢爆棚，更往上衝。

    蔡其昌競選總部繼上週在太平舉行大型造勢晚會，今晚則是在東區樂成宮進行中、西、東、南區的造勢晚會，等於是蔡其昌依立委的行政區所辦的中型晚會已告一段落，總部將展開下一階段造勢活動。

    蔡其昌的執行總幹事陳世凱表示，全國選情都很冷，但是蔡其昌團隊積極造勢，綠營5個立委加上蔡其昌本人積極組織動員，綠營支持者感受到選情有加溫的現象，很多支持者都主動要幫忙配合，而蔡其昌跟盧秀燕民調也在拉近中。

    陳世凱指出，蔡其昌的選前之夜地點已定在戶外圓滿劇場，正積極邀請民進黨的天王總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及前副總統陳建仁參加。

    此外，在辦完各區及競總內百工百業市政說明會及中型的造勢晚會後，蔡其昌團隊將從下週開始選定人口較不稠密、較偏遠的行政區，舉辦「挺其昌來聽唱」小型音樂會，用很輕鬆的方式，讓市民聽蔡其昌開講，也將讓蔡其昌能更深入基層。

    陳世凱表示，除了選前之夜，蔡其昌競總還要在選前一週，在山、海、屯、市區再各舉辦一場大型造勢晚會，連續著爆發的氣勢直到選前之夜，直至投票日當天。

    蔡其昌陣營除選前之夜在戶外圓滿劇場外，選前一週也在山、海、屯、市各舉辦一場大型晚會。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌陣營除選前之夜在戶外圓滿劇場外，選前一週也在山、海、屯、市各舉辦一場大型晚會。（記者蘇金鳳攝）

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