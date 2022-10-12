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    台中救護車路口遭攔腰撞 19歲騎士受傷送醫

    救護車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

    救護車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

    2022/10/12 11:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局一輛救護車11日晚間出勤，途中行經北區一處路口時遭另輛機車攔腰撞上，當場造成救護車毀損，機車車頭幾乎全毀，騎士也因此受傷送醫，所幸經醫治沒有生命危險，相關肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

    這起交通事故發生在11日晚間10點多，台中市第二分局交通分隊接獲報民眾報案，轄內崇德路與太原路口發生車禍，經警方到場了解，現場為號誌路口，當時台中市消防局北屯分隊一輛由56歲吳姓隊員駕駛的救護車，正出勤準備執行救護勤務，吳自述開啟警報器嗚笛通過崇德路紅燈、由南往北方向行駛。

    此時另輛由19歲陳男騎乘的機車，則是沿太原路三段由東往西方向綠燈過路口，雙方在路口發生碰撞，機車前車頭攔腰撞上救護車，造成救護車右側車身鈑金明顯凹陷，幸車上無病患、無人受傷，至於陳男當場連人帶車倒地，機車車頭幾近全毀，四肢多處擦、挫傷，由消防局派遣另輛救護車送醫，經醫治無生命危險。

    警方表示，雙方駕駛經呼氣酒測均無飲酒情事，已調閱路口監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。

    第二分局呼籲民眾，駕駛人行駛時，聽聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛之警報鳴響時，不論來自何方，均應立即避讓。不立即避讓者，將依道路交通管理處罰條例第45條規定，處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，處駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    機車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    機車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

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