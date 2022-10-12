視察三田國小公托 盧秀燕：一階目標50間 減輕年輕家長負擔

盧秀燕表示，她上任後推動公托倍增計畫，台中市公托從5間增加至目前26間，第一階段目標是50間。 （記者歐素美攝）

2022/10/12 12:02

〔記者歐素美／台中報導〕位於台中市清水區三田國小的「清水公共托育家園」，將於10月起開始收托12名嬰幼兒！這也是清水區第2間、台中市第26間公托，市長盧秀燕今天特別前往視查營運收托前的整備情形，以確保幼兒安心送托的環境，她表示，4年前她上任時台中市公托僅有5間，她提出公托倍增計畫，年底將達35間，目標是50間。

盧市長表示，清水社區三田國小的「清水公共托育家園」是台中市第26間公托，4年前她當選市長時，台中市29個行政區只有5間公托，實在太過稀少，市民朋友都希望公托、親子館及幼幼班等等大量增加，所以，她提出公托倍增計畫，很快達標，目前是第26間，今年底前會完成35間，另外10多間也都有著落，正按照流程進行中，第一階段將從5間10倍增至50間。

盧秀燕表示，台中市在公托、公幼及親子館等推動順利，第一個重要的原因是大量利用閒置的空間，例如三田國小的「清水公共托育家園」，是利用學校閒置教室空間來使用，這幾年，市府也調動過民政局活動中心的閒置空間及經發局的市場閒置空間，只要有閒置空間就盡量活化使用，成效很好。

她指出，第二個是跨局處的合作，沒有門戶之見，大家就會做得快；第三個是台中市議會對台中市政府的公托倍增計畫大力支持，而且預算大家都沒有意見，這就是速度很快原因，因大家通力幫忙，台中市公托、公幼、親子館推動得很順利，這是大家的功勞，我們的目的是希望孩子從零歲開始就得到比較好的照顧，更重要的是減輕年輕人生兒育女養育的負擔。

社會局表示，為減輕年輕父母經濟壓力，台中市公托月費7000元全台最低，扣除補助後家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔。台中市公托數從5間增加到26間，名額從原本的136名增加到620名，收托人數增加近5倍，目前已規劃布點50處公托，預計年底前還有9間竣工，屆時公托數將達35間，收托數將達942人，期許公托倍增再倍增。

市府今年已在霧峰、烏日、北屯、太平、北區、大甲、東區設置7家公托，接下來還有后里、北屯、太平3家托嬰中心、家園竣工。清水社區公共托育家園採日間托育，將收托12名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時。

三田國小利用閒置教室打造公托，年底將可收托12名嬰幼兒。（記者歐素美攝）

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