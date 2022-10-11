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    出席南屯「鄉親來燕會」 盧秀燕邀約：10/14一起來首場造勢

    盧秀燕舉辦「鄉親來燕會」說明會，邀請支持者參加14日「十全十美」首場造勢。（盧秀燕競總提供）

    盧秀燕舉辦「鄉親來燕會」說明會，邀請支持者參加14日「十全十美」首場造勢。（盧秀燕競總提供）

    2022/10/11 20:00

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今晚（11日）與市議員朱暖英聯合在南屯舉辦「鄉親來燕會」問政說明會活動，雖然天氣稍涼，現場仍湧入超過500名支持者，盧秀燕邀請大家，14日晚間一起到太平參加她的首場造勢活動，她將與國民黨10位女性縣市長候選人大合體，號召女力站出來，守護台中、守護台灣！

    盧秀燕今晚來到南屯黎明社區參加鄉親來燕會，一到場就獲得民眾熱情迎接，她說，台中捷運綠線開通對南屯交通改善也幫助很大，健全的交通規劃會讓鄉親的生活更便利，例如台中iBike站在她上任前，全台中只有3百多站，她上任四年內推動增加1千站，年底台中的iBike車站就會來到1300多站，將是六都第一、全國第一。

    她現場還邀請支持者，參加10月14日晚間在太平舉辦的「十全十美」女力挺台灣」聯合造勢活動，她說，這是她的首場造勢活動，將與彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙以及高雄市長參選人柯志恩、嘉義縣長參選人王育敏、南投縣長參選人許淑華等人同台，傳達女力合體守護台灣的使命。

    盧秀燕競選總幹事江啟臣委員說，行政院長蘇貞昌常說的「有政府會做事」，其實就是台中市政府的註解，每一個局處長、副市長到盧秀燕市長，都是扎扎實實認真做事，用盡全力為台中做事。

    江啟臣指出，去年疫情升溫，盧秀燕爭取讓里鄰長第一線服務的人員施打疫苗，雖然當時也受到中央一些掣肘，但最終中央還是從善如流，這些都是考驗施政團隊，更證明盧秀燕市長帶領的市政團隊是會做事的團隊。

    盧秀燕出席「鄉親來燕會」向支持者打招呼。（盧秀燕競總提供）

    盧秀燕出席「鄉親來燕會」向支持者打招呼。（盧秀燕競總提供）

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