不爽前女友嫁人 渣男僱人砸店、散布裸照

黃男不滿黃女分手後嫁給經營燒肉店的陳姓老闆，竟出錢僱人砸店並散布黃女不雅照，以及影射陳男戴綠帽等誹謗字眼的傳單，一審刑事部分判涉案人3月至7月徒刑，民事部分則判賠24.7萬元。（資料照）

2022/10/11 20:07

〔記者許國楨／台中報導〕澳門籍黃姓男子不滿黃姓女友分手後，嫁給經營燒肉店的陳姓老闆，竟出於報復意圖出錢僱人砸店，並散布過去交往時的黃女不雅照，以及影射陳男戴綠帽等誹謗字眼的傳單，黃女與丈夫為此提告並求償237萬元，案經法院審理，一審刑事部分判涉案人3月至7月徒刑，民事部分則判賠24.7萬元，可上訴。

判決指出，澳門籍黃男因不滿黃女在分手後，與在台中經營兩家燒肉店的陳男結婚，出錢18萬元與40歲吳姓女子謀議，將過去交往時拍攝的黃女不雅照，附上「○○老闆娘3P實錄」、「全台發行」、「燒肉店黑心夫妻」、「男黑心錢綠帽常戴、女做婊仔騙錢兄弟」等文字後，製作成傳單電子檔。

去年1月27日晚間，黃男透過通訊軟體傳送給吳女列印成紙本，再以每名幫手4萬至6萬元不等代價前往燒肉店報復，同年1月28日至2月7日間，吳女找來5名男子陸續到2家燒肉店破壞店面玻璃、燒毀欄杆束條，另在店門前散布上述列印成紙本的傳單，黃女與丈夫發現後報案，警方循線查獲吳女等人。

案經法院審理，一審刑事部分，判吳女7月徒刑，其他共犯3月徒刑，可易科，仍可上訴，教唆黃男因未到案通緝中；而民事求償部分，法官認定吳女等人涉嫌散布貶損黃女與丈夫的名譽、人格文字，以及黃女隱私部位的照片，嚴重侵害兩人名譽與隱私，依法可請求損害賠償。

不過賠償金額仍需審酌雙方身分、資力、加害程度及其他各種情形，核定相當數額，雖求償精神慰撫金200萬元，但以20萬元為適當，超過金額不予准許，另求償維修費37萬餘元部分，法官則認為需加入折舊費用，認定判賠4.7萬元為合理，仍可上訴。

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