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    兒童遊戲場明年1/24前須改善 中市561處公園遊戲場已完成9成7

    兒童遊戲場明年1月底前須改善，中市561處公園遊戲場已完成9成7。（圖：市府提供）

    兒童遊戲場明年1月底前須改善，中市561處公園遊戲場已完成9成7。（圖：市府提供）

    2022/10/11 17:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕衛福部2017年修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各縣市2017年1月25日前已設置的設施，須在明年1月24日前完成改善，台中市公園附設兒童遊戲場多達561處，全國數量最多，建設局指出，目前已完成544處遊戲場安全檢測，合格率已達97%，預計10月底達成全數改善合格目標，讓兒童前進公園休閒有安全保障。

    不過，民進黨台中市議員周永鴻指出，他曾多次質詢市府，要求應該要先對周邊人口和環境做分析再推動改善，投入資源改善遊具也應該分級處理，他批評盧市府從來沒有整體規劃，只有為了達成新規定交差了事，導致公園改善結果乏善可陳，之前更一度有部分公園出現遊具改善後只剩下搖搖馬的情況，這種只衝量、沒有品質的改善數字，相信親子都無感，市府想用安全合格備查率宣傳改善成效，相信關心公園遊具的台中家長和孩子們不會再被騙了。

    國民黨市議員黃健豪則強調，公園遊戲場是親子休閒重心，他認同應以安全為最大前提，先顧親子遊憩安全，下一階段也希望市府能加速就公園質的提昇加強，讓公園遊戲場能變身親子人氣休閒選項。

    建設局長陳大田表示，台中市公園遊戲場全國最多，2019年台中市公園遊戲場合格備查率僅5.2%，市府配合「台中美樂地計畫」成立專案執行小組，結合友善共融環境推動改善計畫。

    陳大田指出，老舊公園的改造往往受限於空間場域大小，既要符合安全標準下又要兼顧遊具設施不減量，並增加趣味性及豐富性，市府透過工作坊、意見交流會等對話過程，與在地達成共識推動改善計畫，並辦理試玩活動，盼讓改善完成的公園遊戲場更符合親子期待。

    陳大田指出，目前561處公園遊戲場改完成544處改善，包括採用不同鋪面材質，如木屑、礫石等自然鬆散材質，也加入不同遊戲類型的遊具，如攀爬、擺盪、彈跳等，打造多元遊戲環境，預計10月底前可全面完成改善。

    此外， 之前台中市部份公園曾被反映改善後不好玩，建設局強調，公園特色遊戲場設計階段均邀請民間團體參與並提供意見，感謝台灣身心障礙兒童權利促進會、還我特色公園行動聯盟、台中遊戲場許願池、兒少友善空間促進協會等NGO團體參與，目前均已依據相關建議完成改善。

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