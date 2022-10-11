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    「我們回來了」 盧秀燕宣佈台中爵士音樂節今年市民廣場復辦

    台中爵士音樂節今年重回市民廣場復辦。（圖：市府提供）

    台中爵士音樂節今年重回市民廣場復辦。（圖：市府提供）

    2022/10/11 15:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我們回來了」，台中市長盧秀燕宣佈睽違兩年的「台中爵士音樂節」10月15日至23日重回市民廣場復辦，盧秀燕指出，台中爵士音樂節已是台中的城市品牌活動，每年均吸逾一百萬人流，除是在地重要文化饗宴外，更帶動台中食衣住行產業經濟；台中市文化局指出，今年邀請7個國家、20組爵士樂團接力演出，預計可吸引百萬人潮，帶來6億經濟產值。

    盧秀燕指出，台中爵士音樂節創辦18年來，已是台中最重要的盛典文化活動之一，更是全台灣最受歡迎的音樂盛宴，每年超過百萬以上人流量，創造盛典經濟，除藝術界的好朋友都期待外，台中的商家如伴手禮、旅宿業者、交通業者等也都很開心，前兩年受到疫情影響停辦，不少人都問她何時復辦，今天她在市政會議宣佈「我們回來了」，台中爵士音樂節今年15到23日重回市民廣場復辦。

    台中市文化局指出，今年爵士音樂節以「就是不設限」為題，邀請7個國家、20組爵士樂團，帶來國際水準演出，除匯集台灣金獎爵士樂手登台演出，包括台灣爵士鼓王「黃瑞豐」、TPO Big Band搭配實力派男歌手「聶雲」強強聯手，更邀請到新興跨界原民歌手「žž瑋琪」帶來精采絕倫的爵士盛宴；此外，也廣邀國內青年爵士樂團和新秀到台中市各知名景點進行巡演，同時也有街頭藝人表演區。

    今年爵士音樂節活動時間10月15日至21日，每晚7點至9點30分演出，10月22、23日逢週休二日則自下午5點30分至9點30分演出，另活動期間均配合有週邊交管。

    此外，台中爵士音樂節今年共招募到75家不同類型的業者，包含吃好食，餐廳、餐酒館、咖啡廳、飲料店、民宿、旅館、伴手禮店等，活動期間參與民眾只要加入台中爵士音樂節官方Line好友，就能享受各式各樣專屬優惠。

    「我們回來了」，盧秀燕宣佈台中爵士音樂節今年重回市民廣場復辦。（圖：市府提供）

    「我們回來了」，盧秀燕宣佈台中爵士音樂節今年重回市民廣場復辦。（圖：市府提供）

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