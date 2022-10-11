高虹安赴中市考察 柯建銘︰假考察真蹭聲量 盧秀燕選情告急

高虹安跑到台中市考察，柯建銘臉書批盧秀燕是選情告急。（資料照）

2022/10/11 15:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安日前到台中市參訪建國市場，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書發文，質疑盧秀燕是最強母雞？是選情告急！顧自己，政治計算而已；批高虹安又是考察，又是虛假！假考察，真蹭聲量而已。

柯建銘表示，他在凌晨因地震而醒，坐起啜飲咖啡，眼前浮現一個熟悉的背影，就是急起直追的蔡其昌。

柯建銘指出，昨日雙十國慶，立法院副院長蔡其昌率立院同仁與「日華議員懇談會」並列遊行，他與立院同仁站於其後，看到其昌堅挺的背影、驚見頭髮花白不少，交談中聲音也沙啞了。這段期間，媒體上只見其昌造勢一場接一場，將士用命，氣勢如虹，有他返鄉選舉「逆勢轉勝」的場景，其昌正複製中，他心中澎湃不已。其昌之鬥志、努力看得見，會贏的，他有信心！

他並指出，10月8日盧秀燕到新竹力挺林耕仁，好話說盡，大聲喊出「唯一支持」，隔日在台中接待民眾黨高虹安，互唱雙簧。說什麼城市考察，盡地主之誼，被問及高委員抄襲資策會研究期刊的問題，既閃躲，又矛盾，對自己人林耕仁的態度如此，演什麼戲？有加分嗎？選民看不懂嗎？林耕仁不怨嘆？何致如此？

柯建銘表示，其實真相是飽受威脅的盧秀燕信心動搖，敗象已露，政治謀大位、要當領導者，貴在開大門走大路。堂堂之師，器宇軒昂才對，而非斤斤兩兩菜市場般的計較，為自己謀利，為自己的利益犧牲同志，做政治計算，機關算盡，毫不遮掩。講什麼主人待客之道，共編虛假之語，「今日林耕仁，明日高虹安」，騙人騙己而已，是「做小自己，而非做大」之舉。

為何如此？柯建銘說不外乎「其昌已強，秀燕轉弱」，情急之演而已。怕白色選票流向綠營，需柯P救援，虹安代打亦可。但此舉置蔣萬安於何地？分裂的KMT，弱勢的朱主席，隨人顧自己，政治人物之虛假、自私，是犯大忌的，這樣如何連任？如何謀大位？

對於高虹安，他更批選舉已到決戰點，最後的衝刺，還在考察，假考察兼蹭聲量，又是虛假。無招出招，合作演出，有上媒體搏版面就好，網軍再加值，自必斐陶斐一番。想必理性的新竹市民看得懂才對！

他認為，如此互相取暖，溫度有限，最難為、五味雜陳的還是林耕仁，一來一往中失算、失格的是盧市長。

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