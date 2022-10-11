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    2年前也曾犯！中市議員參選人林義偉酒駕被逮 累犯判4月

    民進黨台中市議員參選人林義偉酒駕被逮。（資料照）

    民進黨台中市議員參選人林義偉酒駕被逮。（資料照）

    2022/10/11 13:18

    〔記者許國楨／台中報導〕已宣布退黨、退選的民進黨台中市議員參選人林義偉，上月深夜酒駕被逮送辦，檢察官依公共危險罪聲請簡易判決，法官認為，林兩年前才因酒駕被抓遭緩起訴，期滿又再犯，顯然圖存僥倖之心態可議、不知警惕，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

    今年9月12日深夜11時許，林義偉在友人處所飲用啤酒後，不顧大眾通行安全，開車上路，行經西屯區黎明路、經貿路二段交岔路口時，因超越停止線，被執行巡邏勤務員警見狀攔查，發現有酒容且酒氣甚濃酒測，經呼氣酒測值達0.85毫克，超過法定標準值甚多，被警方依公共危險罪嫌移送偵辦，並由台中地檢署聲請簡易判決。

    台中地院法官審理後，認定林義偉曾於109年間酒駕，經台中地檢署緩起訴處分確定，但林不知警惕，於緩起訴期滿後又酒駕，漠視交通安全相關法令，以及一般往來之公眾及駕駛人的用路安全，圖存僥倖的心態可議，依法判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

    據了解，林義偉曾任蔡英文山城競選總部執行總幹事、立法院副院長蔡其昌特助，2018年投入台中市議員候選失利，今年再度獲得黨內提名參選，未料選戰打得如火如荼卻陷入酒駕風波，同黨市長參選人蔡其昌表示，他長期態度就是「酒駕零容忍」，林犯了這種嚴重錯誤，讓人無法原諒，應該要「知所進退」，而林隨即也發出聲明表示「 做了最壞的示範」，宣布即刻退黨並退選。

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