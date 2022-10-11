蔡其昌批盧市府漠視海線雙軌高架化 市府回稱經費未變動

台中市長參選人蔡其昌（左四）在日南車站參加台鐵海線百周年慶祝活動。（記者張軒哲攝）

2022/10/11 13:19

〔記者張軒哲／台中報導〕為慶祝海線通車滿100年，台鐵今天（11日）舉辦慶祝活動，上午在大甲舉行切蒸汽火車蛋糕慶祝典禮。民進黨台中市長參選人蔡其昌致詞表示，海線雙軌可行性評估已經送交通部，審查過後預算中央會全額處理，高架部分若市府不進行分擔，海線就不可能有雙軌高架。

蔡其昌說，盧市長四年來對海線的漠視，海線雙軌高架是海線人期待已久，過去前市長林佳龍提出的山手線更是海線拒絕邊緣化的建設，但盧市府不願意做，又將責任推給中央。會加緊腳步讓海線迎頭趕上，這是未來對海線的承諾，鐵路高架後，大甲、清水、沙鹿街區會有更多停車與休憩空間，可以增加海線鐵路運量，班次可以增加。

台中市府指出，海線雙軌高架化皆維持林前市長時期的方案、經費未變動，總經費約714.02億元，中央補助441.06億元（61.77%）、地方負擔272.96億元（38.23%），並已依交通部審查意見提送修正報告5次；最近一次為今年3月17日函報中央審查，除鐵路計畫積極配合中央推動外，市府過去三年多也多次聽取地方意見。市府表示，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規劃作業。

另外，有關海線建設部分，市府指出，台中海線一直以來都是台中市重要發展區域之一，市長盧秀燕過去3年多來，在海線推動各項重大建設，包括許多人期待已久的海洋生態館，也預計將在明年正式開幕營運，今年1月開工的清水國民暨兒童運動中心，更是海線首座運動中心，未來完工後將讓海線居民運動更加便利。

台中市長參選人蔡其昌（右五）在大甲車站參加海線鐵路慶祝活動，批評盧市長四年來對海線的漠視。（記者張軒哲攝）

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