台中瑪莎拉蒂追撞大貨車 車頭全毀駕駛不見了

瑪莎拉蒂的車頭全毀。（民眾提供）

2022/10/11 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區果菜市場前，今天清晨發生一起交通事故，一輛瑪莎拉蒂轎跑車追撞大貨車後造成車頭嚴重毀損，初估維修費超過150萬元，但駕駛卻瞬間閃人啟人疑竇，警方查出張姓車主就是肇事駕駛，是否有酒駕情事，已通知張男到案說明，釐清案發經過。

這起事故發生在今天清晨4時34分，該輛瑪莎拉蒂轎跑車當時沿環中路中間車道往北屯區方向行駛，另輛由36歲劉姓男子駕駛的大貨車，則是同向沿環中路內側車道往北屯方向行駛，雙方在行經果菜市場前時，轎跑車疑未注意車前狀況追撞前方大貨車。

因撞擊力道猛烈，瑪莎拉蒂車頭近乎全毀，大貨車後車尾也受損，但劉男下車察看時，瑪莎拉蒂車內駕駛卻沒有等警方到場逕自離開，第六警分局交通分隊表示，劉男經酒測無飲酒反應，進一步查出瑪莎拉蒂的39歲張姓車主連繫，坦認就是事故駕駛的張男在電話中向警方說，事故後因覺得頭暈先前往醫院檢查，會自行到分隊說明。

警方表示，張男此舉已違反道交條例的肇事逃逸規定，除將依規查處也將通知他到案說明，釐清事發經過究責；據查，該輛瑪莎拉蒂的新車價從358到570萬都有，因是2016年出廠，二手車價殘值約150到180萬元左右，有車商根據受車損照片初估，維修費起碼要超過150萬元。

事故現場。（民眾提供）

瑪莎拉蒂轎跑車追撞大貨車。（民眾提供）

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