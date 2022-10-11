為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    盧秀燕首場大型造勢 藍營10女性縣市長參選人10/14台中合體

    盧秀燕首場大型造勢揪黨10女性縣市長參選人14日台中合體造勢。（圖：盧秀燕總部提供）

    盧秀燕首場大型造勢揪黨10女性縣市長參選人14日台中合體造勢。（圖：盧秀燕總部提供）

    2022/10/11 10:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕選舉倒數，尋求連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕14日將推出首場大型造勢活動，國民黨提名10位女性縣市長參選人將在台中合體推出「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，活動場地選在太平體育場舉行，也是4年前盧秀燕首次競選市長的首場造勢場地，今年再回歸，盼展現為建設屯區不忘初衷。

    盧秀燕競選總部指出，「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會14日晚間7點至9點在太平體育場舉行，將邀集彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏等人，與盧秀燕台中合體為「十美女力」，國民黨主席朱立倫也將到場與10人合體，向選民推薦。

    競選總部指出，今年盧秀燕首場造勢活動選在太平體育場舉行，也是4年前她首次競選市長的首場造勢場地，就同今年將競選總部設在大里，盼展現她不忘初衷，持續為建設屯區打拼，另首場大型造勢以10名同黨女性參選人合體，也希望由她帶起「溫柔、守護、扎實」的女力執政風格，從台中發揚到台灣其他縣市，凸顯女力「挺台灣」、女性縣市長「力挺台灣」的使命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林碧秀、盧秀燕霧峰聯合競總成立 南投許淑華也來站台
    2022/10/09 21:30

    林碧秀、盧秀燕霧峰聯合競總成立 南投許淑華也來站台
    盧秀燕成立新住民後援會 雙十國慶市集人氣攤排人龍
    2022/10/09 20:26

    盧秀燕成立新住民後援會 雙十國慶市集人氣攤排人龍

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    議員選將籲「淘汰吊車尾市長」 台中市府：選舉「要做下一代榜樣」
    2022/10/09 20:11

    議員選將籲「淘汰吊車尾市長」 台中市府：選舉「要做下一代榜樣」
    盧秀燕昨為林耕仁站台、今陪高虹安 蔡其昌酸國民黨茶壺內風暴
    2022/10/09 11:17

    盧秀燕昨為林耕仁站台、今陪高虹安 蔡其昌酸國民黨茶壺內風暴
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播