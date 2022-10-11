盧秀燕首場大型造勢 藍營10女性縣市長參選人10/14台中合體

盧秀燕首場大型造勢揪黨10女性縣市長參選人14日台中合體造勢。（圖：盧秀燕總部提供）

2022/10/11 10:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選舉倒數，尋求連任的國民黨台中市長參選人盧秀燕14日將推出首場大型造勢活動，國民黨提名10位女性縣市長參選人將在台中合體推出「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，活動場地選在太平體育場舉行，也是4年前盧秀燕首次競選市長的首場造勢場地，今年再回歸，盼展現為建設屯區不忘初衷。

盧秀燕競選總部指出，「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會14日晚間7點至9點在太平體育場舉行，將邀集彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏等人，與盧秀燕台中合體為「十美女力」，國民黨主席朱立倫也將到場與10人合體，向選民推薦。

競選總部指出，今年盧秀燕首場造勢活動選在太平體育場舉行，也是4年前她首次競選市長的首場造勢場地，就同今年將競選總部設在大里，盼展現她不忘初衷，持續為建設屯區打拼，另首場大型造勢以10名同黨女性參選人合體，也希望由她帶起「溫柔、守護、扎實」的女力執政風格，從台中發揚到台灣其他縣市，凸顯女力「挺台灣」、女性縣市長「力挺台灣」的使命。

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