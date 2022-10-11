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    選戰高峰期議員參選人競總紛成立 藍綠立委輔選提前操兵

    立委張廖萬堅假日一天行程至少20場，到處站台。（記者蘇金鳳攝）

    立委張廖萬堅假日一天行程至少20場，到處站台。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/11 13:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年九合一選舉，雖沒有立委選舉，但是因為再過一年多就是立委選舉，現任立委跑行程不比市長及市議員參選人少，往往同黨立委會一直在不同的競選場合碰面，不過，立委們雖跑得辛苦，但等於是在下屆立委改選前提前操兵，不管現今輔選的市議員有無當選，下次立委選舉自會角色互換，成為輔選者。

    距離年底九合一投票日只剩40多天，近2個月來各市議員參選人的競選總部紛紛成立，不管各政黨立委，不但黨籍市議員的競選總部成立要到，連外縣市都要跑，一天20個行程都不為過，跑得人仰馬翻，跑到爆肝。

    民進黨立委張廖萬堅表示，平日1天至少10場，假日時一天衝到20場左右，除了自己應跑的場子公祭外，現在要跑自己黨籍市議員的競總成立、說明會、造勢活動，甚至里長也跑，一天20場更少不了，現在立法院又在開議，時間非常寶貴。

    國民黨立委江啟臣因曾任黨主席，不只要跑台中市黨籍市議員參選人競總成立，還要跑外縣市的市議員競總成立，更要為外縣市的縣市長及市議員參選人站台，行程不但多且遠，昨天先到大甲為市議員參選人李文傑站台，立即跑到市區為李中站台，還碰到也在第一場站台的前立委顏寬恒，之後還到外縣市站台，行程滿到溢出來，比參選人還多。

    立委江啟臣曾任黨主席，不但要輔選中市議員參選人，還要跑到外縣市輔選。（記者蘇金鳳攝）

    立委江啟臣曾任黨主席，不但要輔選中市議員參選人，還要跑到外縣市輔選。（記者蘇金鳳攝）

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