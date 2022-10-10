派遣工預告「開始殺人」 酒後一刀刺死同事判賠268萬

吳嫌被押上警車時仍不斷掙扎。（資料照）

2022/10/10 21:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓派遣工曾在臉書散布「我要殺人」等訊息遭逮捕，未料去年7月間深夜酒後與賴姓同僚起口角，竟真的持利刃刺殺賴男致一刀斃命，吳嫌落網時辯稱「我被人下符咒」，後才承認酒後情緒失控行凶，全案一審依殺人罪判刑14年6月，民事求償部分，台中地院判賠268萬元。

台中市警方去年5月21日網路巡邏時，在臉書發現有人散布恐怖攻擊訊息表示：「從我去中政開始你們在搞小搞屁什麼狗屁冠狀病毒…我開始殺第一個人，你們就死定了」等語，為避免造成民眾恐慌，立即展開追查，迅速於1小時內將貼文的37歲吳男查緝到案。

警方查出吳嫌在西屯區一家人力仲介公司當派遣工，他自稱係酒後心情不佳於臉書上留言，警方當場要求將該則文章刪除，當時全案依恐嚇危害公眾罪移送，未料網路留言竟一語成讖，同年7月14日深夜，警方獲報轄內發生糾紛有人濺血趕往，發現53歲賴男背部有一處刀傷，經送醫在到院前因傷重宣告不治。

警方查出逞凶者竟是先前才逮捕過的吳嫌，案發時疑因酒後與都在人力仲介公司宿舍內的賴男起衝突，竟持牛排刀刺傷對方導致賴男一刀斃命，吳嫌行兇後躲回房內，警方不敢大意，持盾牌、警棍進行圍捕，並噴灑辣椒水控制吳嫌行動，吳嫌持雨傘及刀子衝出企圖逃脫，仍遭警壓制逮捕。

吳嫌落網後承認殺人，辯稱「遭人下符咒」，後又改口曾和死者喝酒有口角積怨，當晚酒後一時情緒不佳起衝突，案經移送台中地檢署後檢方聲押獲准，全案去年9月偵結依殺人罪起訴，移審台中地院，今年2月一審認定吳涉殺人罪，依法判刑14年6月，褫奪公權5年，可上訴。

另死者賴男妻子說，與丈夫才結婚2年，就遇到丈夫被吳刺死，精神受到重大打擊，因此也提出民事侵權損害賠償，向吳嫌求償醫藥費、撫養費、喪葬費用、精神慰撫金等費用，總計289萬元，法官審酌，根據一審刑事判決，賴男死亡與吳的行凶有因果關係，吳得付損害賠償責任，判賠268萬元，仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查扣犯案的牛排刀。（資料照）

吳嫌持雨傘及刀子衝出屋外企圖逃脫。（資料照）

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