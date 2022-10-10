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    雙十連假三天 中市各景點遊客回流

    一中商圈九日晚間人潮洶湧。（記者張軒哲攝）

    一中商圈九日晚間人潮洶湧。（記者張軒哲攝）

    2022/10/10 19:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕雙十3天連假今日結束，台中市天氣晴朗，秋高氣爽，連假期間各景點陸續出現人潮，一中與逢甲商圈入夜人潮爆棚，台中市大坑與谷關地區一早就出現爬山與騎自行車人潮。谷關溫泉區各飯店8日與9日兩天客滿，大雪山與八仙山森林遊樂區吸引眾多遊客投入山林懷抱，麗寶樂園度假區三天來客人潮約十萬人，業者生意回溫。

    由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）有升溫趨勢，不少民眾把握連假好天氣出遊，潭雅神與后豐、東豐綠廊、麗寶樂園遊客增加。大梨山地區、大雪山與八仙山森林遊樂區吸引遊客投入山林懷抱，人數較平日增加。大雪山連假第2日入園人數為2300多人，收假日人數僅數百人。八仙山連假3天約有4千人入園。

    武陵農場指出，國慶連假前兩天住房率高達9成7。福壽山農場表示，現在正逢波斯菊花與楓紅觀賞期，這幾天隨著天氣逐漸轉涼，楓葉又更紅了，雙十連假農場住宿與露營接近滿房，但是受到北部與東部降雨的影響，出遊到訪人數較往年稍低，9日入園人數較多，單日近1700人。

    大甲鐵砧山以9日遊客較多，車輛停車狀況約5百多部，人流約1700多人，許多親子家庭出遊踏青。隨著天候轉涼，大坑步道連假遊客頗多，吸引親子健行。

    大坑九號步道雙十連假遊客多。（記者張軒哲攝）

    大坑九號步道雙十連假遊客多。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山停車場客滿。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山停車場客滿。（記者張軒哲攝）

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