赴台中為陳玄曄站台 林昶佐：許多無黨年輕人表現都很好

陳玄曄（中）今天舉行競選總部成立大會，無黨籍林昶佐立委（左）特別南下站台打氣。（記者陳建志攝）

2022/10/10 14:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中第3選區（烏日、大肚、龍井）無黨籍市議員參選人陳玄曄今天舉行競選總部成立大會，無黨籍的北市立委林昶佐特別到場站台，林昶佐表示，無黨、小黨也可以創造出很大的影響力，包括黃捷、林亮君、吳崢等無黨籍年輕人都表現得很好，因此對於陳玄曄很有信心，也希望鄉親還給前立委陳柏惟一個公道，能把這個團隊的精神留在這個選區，讓陳玄曄繼續為地方服務。

前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄今天舉行競選總部成立大會，無黨籍立委林昶佐特別南下站台打氣，他說自己和陳柏惟是好友，曾經在立院一起努力，做了很多事，但卻被報復性罷免，同樣遭遇的還有自己、黃捷等等，那些人針對無黨和小黨民代惡意罷免，很不公平，對年輕人參政也是一種傷害。

林昶佐表示，無黨或小黨的民代也有可能創造出很大的影響力，像是打倒顏家，非典型政治人物也可以做到很多事情，陳玄曄就說過很多他想做的事情，就像許多年輕政治人物，像是黃捷、林亮君、吳崢，因緣際會成為無黨籍，但都能有很好的表現，因此對於玄曄很有信心，希望台灣本土的進步力量能更多采多姿，繼續往前進步，也希望鄉親還給柏惟一個公道，能把這個團隊的精神留在這個選區，讓玄曄繼續為地方服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法