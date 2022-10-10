「海波」當安毒賣 女藥頭逃過販毒罪責...但涉詐欺未遂

全案依詐欺未遂罪起訴，台中地院判刑2月，得易科6萬元，可上訴。（資料照）

2022/10/10 14:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子使用藥頭男友的LINE帳號，與一名女藥腳相約交易，卻以所謂的除氯劑「海波」魚目混珠充安毒交付，買家也以手頭緊為由賒帳，沒有交付購毒款項，結果女子雖因此逃過販毒刑責，但全案仍依詐欺未遂罪起訴，台中地院判刑2月，得易科6萬元，可上訴。

判決指出，去年10月24日下午3時許，38歲卓女使用鄒姓藥頭男友的手機LINE帳號「漂撇」，傳訊給綽號「妹」的一名女藥腳，誆稱有安非他命可以販售，雙方因此約定交易時地後，由卓女拿出一包聲稱是安毒的物品面交給女子，但買家也稱手頭緊現場賒帳，沒有交付2萬元的購毒款項。

同年10月24日深夜11時許，鄒男因開車路邊怠速，因行跡可疑遇警方盤查後，當場查獲車內有4包安非他命、販毒所得1萬6300多元現金、手機、吸食器、磅秤等贓證物，經警方溯源勘驗其手機時，發現其女友卓女也涉及販毒不法，通知該名綽號「妹」的女藥腳到案釐清。

女藥腳供稱，當天與卓女進行交易後，回家準備吸食時才驚覺根本不是毒品，而是所謂的除氯劑「海波」（硫代硫酸鈉），還曾傳訊給卓女「你那個根本不是東西」、「水一試就知道」等語，暗指並非毒品，卓女也辯稱，當時不是交付毒品，也沒有收到貨款。

檢方據此認定卓女辯詞可採，加上無其他積極證據證明卓女販毒，全案依詐欺未遂罪起訴，聲請簡易判決處刑，台中地院判刑2月，得易科6萬元，可上訴。

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