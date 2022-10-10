中市2百貨公司周年慶檔期台灣大道塞爆惹民怨 中市府想出這招改善

中市交通局避免7期兩大百貨週年慶造成台灣大道大塞車，即日試辦特定時段免收停車費措施。（市府提供）

2022/10/10 15:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年10至11月是台中市百貨公司週年慶檔期，台灣大道上2家百貨公司週年慶時間相近，大批消費人潮湧入常造成台灣大道大塞車，為紓解車潮，市府利用國慶連假10月8日至10日試辦午間12時至1時進入鄰近市政公園地下停車場停車可享全日免費，前2日即有效吸引逛街車潮移轉至市政公園地下停車場，明顯改善排隊等停車情形，預計試辦到10月31日。

台中市7期商圈密集，停車常一位難求，尤其是每年10月新光三越及大遠百的週年慶，假日民眾湧入購物，造成附近交通阻塞嚴重，引發民怨。

市府交通局為改善停車問題出新招，祭出停車免費優惠，自10月8日起至10月31日例假日「特定時段」，汽車進市政公園地下停車場停車可享當日免收停車費的時段性優惠，第一週10月8日至10日試辦午間12時至1時進入停車場車輛，享全日免費停車，國慶連假期間成效良好，有效緩解排隊等停車情況，也改善周邊道路壅塞情形。

交通局表示，7期商圈為台中市重要熱門景點，多家百貨業者進駐，帶動地區經濟活絡，為因應週年慶期間所帶來的車潮，交通局除設置5處停車動態資訊導引面板外，再實施汽車「特定時段」停車當日免費措施，更與兩大百貨業者合作，提供消費折抵，週年慶期間不限金額折抵1小時，500元再折抵1小時，最高折抵7小時，透過優惠方式讓民眾免苦等停車位，還能讓道路更順暢。

交通局長葉昭甫表示，市政公園地下停車場為7期商圈重要的公有停車場，提供汽車899格與機車400格停車位，歡迎民眾多加利用。

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