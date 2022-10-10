綠批盧秀燕送往迎來沒有做事 胡志強：空口說白話

胡志強（中）為李中站台，批民進黨高層罵盧秀燕送往迎來是空口說白話（記者蘇金鳳攝）

2022/10/10 14:19

［記者蘇金鳳／台中報導］前台中市長胡志強今天參加國民黨東南區市議員參選人李中競選總部成立大會時表示，他對不起市民，８年前他落選造成台中市進步停滯，台中市現在是媽媽市長，做得很多，但民進黨高層批她沒有做事、送往迎來，根本是空口說白話，每到選舉就罵人，他喊話讓盧再做4年，一定會做得比他更好。

國民黨東南區市議員參選人李中與台中市長盧秀燕的聯合競選總部今天成立，前市長胡志強特地前往站台，表示心中佩服李中質詢內容，讓他任市長時未注意到市民的事得以改善。

胡志強並強調，市府如此好的團隊，打拼如此多年，絕對不能讓台中市進步停止。他對不起大家，因8年前落選後害台中市的發展跟著停下來，否則現在更好，而現在有市長媽媽，是轉捩點，讓台中市繼續進步。

胡志強指出，最近民進黨的高層說盧秀燕甚麼都沒有做，但是市民們會讓盧秀燕什麼都不做嗎？她做得如此多，做得比他多，連任4年會做得比他更好，她會拚得很厲害，而且她的團隊是一流。

胡志強更批民進黨高層說盧秀燕送往迎來，根本是空口說白話，民進黨選舉就會罵人，不會罵人不會選，過去他在參選市長時還有還有人說他貪污，結果呢？「我清白的很」，請大家要讓盧秀燕及李中如此好的人連任。

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