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    為10萬元8人打1人 警圍捕掏槍喝斥「全部下車，趴地上」逮人

    台中太平昨晚發生債務糾紛打人案件，警方獲報啟動快打，攔下涉案車輛掏槍喝斥「全部下車，趴在地上」。（記者陳建志翻攝）

    台中太平昨晚發生債務糾紛打人案件，警方獲報啟動快打，攔下涉案車輛掏槍喝斥「全部下車，趴在地上」。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/10 13:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名朱姓男子（23歲）疑積欠綽號小林的男子10萬元，小林昨天晚上指使謝姓（19歲）男子等8人，分乘3輛車前往太平討債，雙方一言不合，朱男遭眾人持安全帽、徒手圍毆，警方獲報啟動快打，抵達時只剩全身多處擦挫傷的朱男，謝男等人一哄而散，警方啟動攔截圍捕，在太平光興路攔下其中1輛車，員警立刻掏槍喝斥「全部下車，趴在地上」，3小時內就將涉案8人全部帶回，其中5人未成年，訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

    太平分局警方昨天晚上10點30分左右接獲民眾報案，指稱太平區德明路疑似有行車糾紛打群架，警方立刻啟動快打部隊，員警抵達時現場只剩全身多處擦挫傷的朱姓男子（23歲），其他人則一哄而散，警方立刻啟動攔截圍捕。

    警方先在太平光興路攔下其中一輛車，員警立刻掏槍喝斥「全部下車，趴在地上，雙手放後面」，車上男子趕緊下車，全部依指示趴在地上，另一輛車逃逸時行經一江橋，剛好碰上警方的攔檢點，立即將車開進一旁的防汛道路，卻不知道是死巷，最後也被警方逮捕，警方隨後又趕往北屯逮捕趁隙逃逸的2人，3小時內就將涉案8人全逮捕帶回。

    警方調查發現，朱姓男子疑積欠綽號小林的男子10萬元，小林指使謝男等人前往討債，雙方一言不合大打出手，朱男寡不敵眾，遭徒手、持安全帽圍毆，警方訊後將8人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

    台中太平昨晚發生債務糾紛打人案件，警方獲報啟動快打，逮捕涉案男子。（記者陳建志翻攝）

    台中太平昨晚發生債務糾紛打人案件，警方獲報啟動快打，逮捕涉案男子。（記者陳建志翻攝）

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