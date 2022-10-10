批馬斯克台灣特區言論 盧秀燕：為個人商業利益傷害我國主權

馬斯克的台灣特別行政區說，盧秀燕批馬斯克不道德，為了個人商業利益傷害我國主權。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/10 13:12

［記者蘇金鳳／台中報導］對於特斯拉執行長馬斯克的「台灣應該變成中國的特別行政區」，中市長盧秀燕今天參加與台中市東南區市議員參選人李中的聯合競選總部成立受訪時表示，馬斯克為了他個人的商業利益，要來傷害我國家的主權，這是不道德的。

此外，由於盧秀燕下午要去基隆為國民黨的基隆市長參選人謝國樑站台，未來是否也會為幫蔣萬安站台？盧秀燕表示，她今天下午預計北上和謝國樑見面，幫他加油打氣。至於和蔣萬安的會面也有安排，將陸續跟大家報告。

市長盧秀燕今天上午先主持市府的國慶升旗，再去大甲參加李文傑的競選總部成立，之後又趕回市區，參加與東南區市議員參選人李中的聯合競總成立，李中人緣相當好，台中市的各局處首長都幾乎到齊，盧秀燕看到各局處首長都來了，忍不住開玩笑「平時要你們開會可沒有來得如此齊全」。

對於特斯拉執行長馬斯克的台灣特別行政區說，盧秀燕受訪時表示，馬斯克為了他個人的商業利益，要來傷害我國家的主權，這是不道德的。

此外，盧秀燕下午還要趕到基隆為市長參選人謝國樑站台，至於何時到台北為蔣萬安站台，盧秀燕說有安排，會對外說明。

市長盧秀燕幫李中站台。（記者蘇金鳳攝）

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