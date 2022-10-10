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    盧秀燕輔選李文傑 前市長胡志強站台力挺

    台中市長盧秀燕（右五）呼籲鄉親支持李文傑（左五）。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（右五）呼籲鄉親支持李文傑（左五）。（記者張軒哲攝）

    2022/10/10 12:35

    〔記者張軒哲／台中報導〕今日是國慶日，台中市長盧秀燕把握連假最後一天，開始一連串輔選行程，第一站先到大甲力挺市議員參選人李文傑，現場湧入大批熱情海線鄉親，沿路都有鄉親爭相握手歡呼。許久未到海線的前市長胡志強也熱情站台，高呼凍蒜。

    今日活動立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒、副議長顏莉敏、市議員張瀞分、羅永珍、張廖乃綸及多位基層里長等人皆到場支持。胡志強說，以前他在當市長的時候，李榮鴻一天到晚都在跟他要預算，爭取許多在地建設，心心念念就是在地鄉親的需要；如今李榮鴻要退休了，心中對鄉親的牽掛仍放不下，兒子李文傑也是個有情有義的人，為了照顧鄉親往後的日子，他願意出來繼續為家鄉打拼，請鄉親一定要支持。

    盧秀燕表示，海線有很多辛勞打拚的長輩，無論是務農或工作辛辛苦苦撐起一個個家庭，因此她上任第一年就恢復長輩的健保補助，另外也推動雙十公車讓我們甲安埔地區的學童或民眾到市區通勤或上學都大大省下交通費，這都是李榮鴻議員爭取、盧秀燕打拚，照顧我們鄉親的政策，因此希望鄉親繼續支持李文傑讓好政策繼續延續下去。

    李文傑指出，甲安埔是一個有發展潛力的地方，有優美的海線風光，有庇佑人民的大甲媽祖，更有一群溫暖、有人情味的鄉親。他深耕地方多年、深知地方的需求；甲安埔要發展，重大建設不能中斷，基礎建設更要到位，並且還要繼續加速推動，有信心能讓甲安埔的發展再升級。為鄉親拚好日子，爭取更多建設與福利。

    前市長胡志強（右三）展現與李榮鴻好交情，站台力挺李文傑（左三）。（記者張軒哲攝）

    前市長胡志強（右三）展現與李榮鴻好交情，站台力挺李文傑（左三）。（記者張軒哲攝）

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