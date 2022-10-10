台中妙齡女想尋短 警靠「冰棒」定位與閻王搶命

女子經緊急送醫保住一命。（警方提供）

2022/10/10 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名妙齡女，傳訊給友人透露輕生念頭，警方獲報緊急協尋，並使用俗稱「冰棒」的Zenly定位追蹤App追蹤，發現手機位置並未移動，研判應就在自家頂樓，及時發現已奄奄一息的女子，緊急送醫保住一命。

據了解，Zenly是一款著重於「精準定位」的社群軟體，由於APP圖示是一根色彩繽紛的冰棒，也被年輕族群暱稱為「冰棒」。

一位民眾於6日晚間衝進台中市警第四分局春社派出所，慌張表示收到20多歲女友人傳送「多保重、照顧自己」等疑似暗喻輕生簡訊，更指出對方近來情緒不穩，深怕做出傻事。

員警立即通報線上巡邏警網發動地毯式緊急協尋，並同步使用「冰棒」軟體顯示女子就在住家附近，手機位置未曾移動軌跡，副所長賈寅星與員警莊又銓、李仕勳判斷女子可能就在自家頂樓，果然順利找到意識不清的女子。經緊急送醫女子恢復意識，友人見女子成功獲救，頻頻感謝員警積極幫助，避免憾事發生。

所長邱柏昌表示，自殺不能解決問題，只會讓親友留下無比悲痛，求助才是最好的路，期盼民眾在面對低潮時能主動、積極地採取有效的協助步驟，善用自殺防治諮詢專線0800-788995以及1995生命線尋求協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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