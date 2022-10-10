國慶日中市升旗典禮 LLB次青少棒冠軍中山國中棒球隊領唱國歌

中市舉行國慶升旗典禮，現場旗海飄洋。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/10 09:27

［記者蘇金鳳／台中報導］今天是雙十國慶，台中市政府在市府廣場舉行升旗典禮，市府年年都有舉辦升旗典禮，可能是疫情較平穩，參與的民眾相當踴躍，現場旗海飄揚，市府為展現「台中之光」，特安排榮獲世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的台中中山國中棒球隊領唱國歌，現場滿滿的感動，市長盧秀燕也帶領各局處首長祝中華民國生日快樂。

此外，今年的台中市雙十國慶的不但參與民眾比往年多，可能因為適逢選舉，民代參與也眾，讓現場除了國旗、各團體的隊旗飄揚外，還有飄著各市議員參選人的旗幟，十分特殊。

活動一開始由光華高工樂儀隊進行操槍表演，並由大明高中儀隊領航國旗護旗進場，更安排榮獲世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的台中中山國中棒球隊領唱國歌。

市長盧秀燕表示，她觀察今年台中市國慶升旗典禮，參與的民眾比往年多很多，可能是疫情比較平穩，民眾可外出正常活動，市民則透過參加升旗典禮慶祝國家生日。

盧秀燕表示，因為市民及市政團隊很努力，讓台中市這4年充滿驕傲的光榮感，在各項評比，台中市被評比為六都最幸福的城市及宜居的城市，最近更被評比為生活品質是六都第一名，這是全體市民共同努力的結果，顯見市政方向是正確且被肯定。

盧秀燕表示，會努力讓台中更好，因為台中市好，台灣就會好，會繼續讓台中市成為最幸福、最宜居、最有生活品質的城市，

市長盧秀燕與民眾一起唱國歌。（記者蘇金鳳攝）

獲世界少棒聯盟次青少棒冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌。（記者蘇金鳳攝）

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