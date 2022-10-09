為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    結帳起糾紛 超商店員、顧客互嗆「王X蛋」

    台中太平一家超商昨天晚上何姓女顧客（右黑衣），因不滿陳姓女店員（左）結帳時口氣太差兩人互嗆，最後還驚動警方到場處理。（擷取自黑色豪門企業）

    台中太平一家超商昨天晚上何姓女顧客（右黑衣），因不滿陳姓女店員（左）結帳時口氣太差兩人互嗆，最後還驚動警方到場處理。（擷取自黑色豪門企業）

    2022/10/09 23:44

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平樹孝路一家超商昨天晚上發生一名陳姓女店員（21歲）因結帳糾紛，和何姓女客人（42歲）兩人在超商內互嗆「王X蛋」，後來還報警驚動警察到場處理，所幸後來在友人和超商其他店員勸說下，兩人相互道歉讓衝突平和落幕。

    台中太平一名何姓女子（42歲）昨天晚上前往太平樹孝路一家超商買東西，原本排隊等結帳，前面客人結帳時拿出信用卡結帳後將身體挪移到一旁，何女一看將要結帳的東西和錢都放在櫃台上，卻和陳姓女店員（21歲）發生口角爭執，接著互罵。

    覺得女店員口氣不好的何女大罵「叫你們店長來，王x蛋」、「叫你們店長來跟我講，我已經叫警察了」，並拿起手機打110報案。

    新平派出所警方表示，員警獲報到場後，發現雙方是因結帳排隊順序衍生口角，何女因覺得陳姓女店員口氣不好才會大發雷霆，後來何女的友人到場勸說，其他的店員也進行勸阻，兩人在情緒平復後相互致歉，讓事情平和落幕，並表示不需要警方處理，員警也耐心處理並告知雙方權益。

    太平警方呼籲購物消費結帳，無論是店家或消費者應多點耐心，如遇此類情形應立即報案，避免有不當情緒或舉動發生，以維權自己的權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    統一獅前投手林其緯與妻口角 涉推傷勸架友人被起訴
    2022/09/21 12:29

    統一獅前投手林其緯與妻口角 涉推傷勸架友人被起訴
    三峽榮家2死案凶嫌為孔子後代退役少校 為營養品16元差額殘殺2同袍
    2022/08/18 13:41

    三峽榮家2死案凶嫌為孔子後代退役少校 為營養品16元差額殘殺2同袍

    3都豪宅聚落大比拚
    與副店長口角後被關冷凍庫15分鐘 副店冷回還向老闆告狀
    2022/07/31 14:28

    與副店長口角後被關冷凍庫15分鐘 副店冷回還向老闆告狀
    她無故被超商店員討厭 網友正反兩面熱議
    2022/07/09 23:40

    她無故被超商店員討厭 網友正反兩面熱議
    屏東超商女店員遭挖眼案恐怖男一審判5年 屏檢提出上訴
    2022/06/28 16:44

    屏東超商女店員遭挖眼案恐怖男一審判5年 屏檢提出上訴
    翻車！當詐騙賣家遇到超商店員 1張寄貨照片秒露餡
    2022/06/01 23:56

    翻車！當詐騙賣家遇到超商店員 1張寄貨照片秒露餡
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播