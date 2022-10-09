結帳起糾紛 超商店員、顧客互嗆「王X蛋」

台中太平一家超商昨天晚上何姓女顧客（右黑衣），因不滿陳姓女店員（左）結帳時口氣太差兩人互嗆，最後還驚動警方到場處理。（擷取自黑色豪門企業）

2022/10/09 23:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平樹孝路一家超商昨天晚上發生一名陳姓女店員（21歲）因結帳糾紛，和何姓女客人（42歲）兩人在超商內互嗆「王X蛋」，後來還報警驚動警察到場處理，所幸後來在友人和超商其他店員勸說下，兩人相互道歉讓衝突平和落幕。

台中太平一名何姓女子（42歲）昨天晚上前往太平樹孝路一家超商買東西，原本排隊等結帳，前面客人結帳時拿出信用卡結帳後將身體挪移到一旁，何女一看將要結帳的東西和錢都放在櫃台上，卻和陳姓女店員（21歲）發生口角爭執，接著互罵。

覺得女店員口氣不好的何女大罵「叫你們店長來，王x蛋」、「叫你們店長來跟我講，我已經叫警察了」，並拿起手機打110報案。

新平派出所警方表示，員警獲報到場後，發現雙方是因結帳排隊順序衍生口角，何女因覺得陳姓女店員口氣不好才會大發雷霆，後來何女的友人到場勸說，其他的店員也進行勸阻，兩人在情緒平復後相互致歉，讓事情平和落幕，並表示不需要警方處理，員警也耐心處理並告知雙方權益。

太平警方呼籲購物消費結帳，無論是店家或消費者應多點耐心，如遇此類情形應立即報案，避免有不當情緒或舉動發生，以維權自己的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法