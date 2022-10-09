林碧秀、盧秀燕霧峰聯合競總成立 南投許淑華也來站台

林碧秀（右2）、盧秀燕（右3）霧峰競選總部今天成立，上千位熱情支持者擠爆會場。 （記者陳建志翻攝）

2022/10/09 21:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中第13選區國民黨市議員參選人林碧秀今天和盧秀燕舉辦霧峰聯合競選總部成立大會，現場上千位民眾擠爆會場，爭取市長連任的盧秀燕也出席，送上青蒜和芹菜，象徵「凍蒜、勤快」祝福高票連任，南投縣長參選人許淑華也到場站台，稱讚沒看過這麽認真的議員一定要讓她高票連任，林碧秀則提醒支持者，近來坊間傳言她目前民調居前段班「穩耶」，讓她憂心差7票落選的歷史重演，拜託支持者一定要票投下去，不能分票。

林碧秀和盧秀燕霧峰聯合競選總部成立大會今天下午舉行，現場聚集上千位支持者，場面相當熱烈，盧秀燕到場時氣氛熱到最高點，現場「凍蒜」聲響徹雲霄，盧秀燕送上青蒜和芹菜，象徵「凍蒜、勤快」預祝高票連任，強調當年她擔任省議員時常常待在霧峰的省議會，對霧峰感覺非常熟悉，深知霧峰的建設不能等，霧峰區公所廳舍曾在921大地震時受損，因此她上任後已經編列5億3千萬預算，將興建全新的霧峰聯合行政中心，感謝碧秀議員在市議會的大力支持。

盧秀燕也提到，4年前她上任時台中市總共只有5座公托，霧峰一座都沒有，經過碧秀議員跟市府團隊努力打拚，今年3月在霧峰國中成立台中第19座、霧峰第2座公托，強調公托倍增她說到做到，一定要減輕年輕家長的負擔。其他霧峰建設包括峰谷橋改建、北坑二號橋改建、民生橋改建工程，3座橋梁改建共計斥資破億元，為了讓霧峰鄉親交通更便利，生活更舒適。

林碧秀則向現場鄉親表示，4年來不分黨派努力爭取地方建設，獲得民眾肯定，不過近來坊間傳言她目前民調居前段班「穩耶」，讓她憂心縣市剛合併首屆大台中市議員選舉選前聲勢被看好，開票後卻以7票之差成為落選頭的歷史重演，呼籲肯定她的支持者一定要把票投下去，不能分票。

國民黨南投縣長參選人許淑華也受邀站台，她表示第一次到外縣市站台就選擇林碧秀，沒看過這麽認真的議員，霧峰和南投草屯是「厝邊」，當然要來支持林碧秀，拜託鄉親一定要一票林碧秀、一票盧秀燕，繼續讓台中好上加好。

因許淑華的碩士論文遭檢舉抄襲，目前正由校方依程序審查中，林碧秀也被指論文有抄襲，兩人同陷論文門引發關注；林碧秀強調，此篇論文是以自己經營20多年的游泳池為研究對象，親自發問卷詢問進場的泳客，想了解經營改善之道，研究具有獨創性，若其他人有意見，尊重學校的處理程序。

林碧秀）、盧秀燕霧峰競選總部今天成立，上千位熱情支持者擠爆會場。（記者陳建志翻攝）

林碧秀（左6）、盧秀燕霧峰競選總部今天成立，南投縣長參選人許淑華（左5）也受邀站台。 （記者陳建志翻攝）

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