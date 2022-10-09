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    首頁　>　臺中市

    19歲男開「富豪」撞進餐飲店 疑為閃車肇禍釀2傷

    「富豪」轎車撞進餐飲店，店內一片狼籍，所幸當時店內無用餐客人。（民眾提供）

    「富豪」轎車撞進餐飲店，店內一片狼籍，所幸當時店內無用餐客人。（民眾提供）

    2022/10/09 19:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天下午發生一起驚險車禍，一輛「富豪」轎車行經北區路段時，疑為閃避其他車輛先衝撞分隔島後，再失控撞進一家24小時營業的餐飲店內，所幸店內當時無客人用餐，僅造成駕駛及女乘客因此受傷，經自行就醫無大礙，至於確實肇事原因仍有待後續調查釐清。

    這起事故發生在今天下午近4時許，19歲賴男當時駕駛「富豪」轎車，搭載同齡的張姓女友人，沿北區進化路外側車道由天祥街往梅亭東街方向直行，途中賴男疑為閃避另輛自路邊駛出的自小客，先是往左偏移碰撞到進化路與國泰街口的中央分隔島，此時賴男情急下回正方向盤，車子卻因此又右偏再撞上右方巷口的三角窗餐飲店。

    這一撞直接撞破店家玻璃門後，整輛車就衝進店家內部營業場所才停住，現場碎玻璃、桌椅及相關生財器具，連同汽車零件散落一地，令人怵目驚心；而該家標榜有90種以上各式早餐的24小時餐飲店，幸好當時店家正在準備材料，店內沒有其他用餐客人，僅有賴男與張女掛彩，二人都是手腳有輕微擦挫傷，經自行救醫幸無大礙。

    轄區第二分局交通分隊獲報到場調查，賴經酒測無飲酒反應，也有駕照，他自述為閃避路旁突行駛出來的自小客車，雙方雖未碰撞，但警方到場前對方已離去，警方初判是未注意車前狀況釀禍，正積極調閱附近監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交大事故處理組後續分析研判。

    發生事故現場巷口。（民眾提供）

    發生事故現場巷口。（民眾提供）

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