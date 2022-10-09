盧秀燕成立新住民後援會 雙十國慶市集人氣攤排人龍

盧秀燕（中）今天成立新住民後援會，來自多個國家的新住民都出席表示支持。（記者陳建志攝）

2022/10/09 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕明天是雙十國慶日，盧秀燕競選總部今天在總部旁廣場舉辦雙十國慶市集活動，邀請台中超高人氣的美食攤與印尼、泰國、河南等地特色美食進駐，也安排東南亞與中國等新住民表演團體演出，盧秀燕也現身與民眾同歡，同時在前立委林麗蟬與台中市新移民女性家庭關懷協會理事長林尚賢的號召下，成立盧秀燕新住民後援會，邀請台中新住民好朋友，一起加入挺燕守護台中的行列。

盧秀燕今天出席競選總部新住民後援會成立大會，抵達時受到新住民朋友的熱情歡迎，強調不管先來後到，只要愛台灣就是台灣人，因為台灣人具有善良、包容、友善的性格，並說明天就是雙十國慶日，我們都愛中華民國、以中華民國為榮，相親相愛的台灣會更和諧、更進步。

盧秀燕表示，她擔任記者、民意代表時有機會到國外參訪，發現台灣許多民眾到國外奮鬥時非常辛苦，將心比心有許多新移民到台灣來也是如此，因此不論中央、地方政府都要更關心他們，她是六都唯一女市長，移民政策就是依據善良、包容、友善為基礎，並說台中市是一個大家庭，不論先來後到都是一家人、一起打拚。

台中市新移民女性家庭關懷協會理事長林尚賢表示，協會長期關心新住民的生活，發揮台灣「人飢己飢，人溺己溺」的精神，盧秀燕市長長期對新住民的關懷與同理心符合協會的價值，今天有來自各國的新住民到「燕子總部」力挺盧市長，期待媽媽市長繼續連任。

隨後盧秀燕並在林麗蟬與林尚賢陪伴下，一起參加總部旁雙十國慶市集活動，一一走訪現場攤商，看到粉紅色的餐車和總部的粉紅色主色調一致，特別和老闆寒暄，台中超高人氣的美食攤「胖子修行動餐車」、「那個彩色地瓜球」、「泰甜姐泰式點心」都參與擺攤，吸引長長的人龍排隊，現場還安排東南亞等新住民演出，氣氛相當熱鬧。

盧秀燕今天成立新住民後援會，盧秀燕（左）出席親授戰旗。 （記者陳建志攝）

盧秀燕競選總部今天舉辦雙十國慶市集活動，盧秀燕（左）一一走訪攤商，並和老闆寒暄。 （記者陳建志攝）

盧秀燕競選總部今天舉辦雙十國慶市集活動，邀請多攤人氣攤商到場擺攤，吸引長長的排隊人龍。（記者陳建志攝）

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