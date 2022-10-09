倡18歲公民權！黃國書會師蔡其昌青年軍「街頭宣講」

立委黃國書（圖中、綠衣者）與市議員江肇國（左二）、黃守達（圖左），至審計新村「街頭宣講」18歲公民權。（記者張瑞楨攝）

2022/10/09 17:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕11月26日除了縣市長、議員與里長選舉，還有另一張「18歲公民權」公民複決票，不僅討論度低、很少人知道，還需跨越965萬同意票的超高門檻，難度很高；立委黃國書和台中市議員江肇國、黃守達今天（9日）陪同民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊10多位青年軍，在年輕人聚集的審計新村「街頭宣講」，呼籲大家年底能踴躍投下同意票，將公民權從20歲下修至18歲，給更多年輕人參與民主的機會。

黃國書表示，今年三月立法院三讀通過憲法修正案，把選舉、罷免、創制、複決權等公民投票門檻，從20歲下修到18歲，這也是台灣史上第一個獲得所有政黨全數同意，並且能夠走到公民複決的修憲案。

他進一步說，我國刑法規定的成年是18歲，必須負完全的刑事責任。而立法院也在2020年三讀通過，明年1月1號起民法的成年年齡從20歲下修到18歲。也就是說，明年起18歲的年輕人就必須負起完全的刑事和民事責任，但若沒有同步下修公民投票權至18歲，就會有權利和義務不相等的狀況，對年輕人不公平。

黃國書補充說，台灣是世界上僅剩12個把投票年齡訂在18歲以上的國家之一，先進國家如歐美日韓紐澳等，都是18歲就可以投票，這項公民複決如果能通過，不僅讓更多年輕人能參與民主，讓年輕世代的聲音和主張能獲得實踐，台灣也能跟上世界的潮流。

市議員江肇國表示，憲法修正案和一般只需立法院三讀通過即可實施的法律案不同，憲法修正案還需要全體人民的複決，需要大家再一次投票，並超過全體選舉人數一半以上的同意才能生效，門檻非常高。

市議員黃守達表示，支持18歲公民權，就是鼓勵更多年輕人能關心地方事務，團結起來思考台灣的下一步。台灣正處於非常關鍵的時刻，我們需要年輕人站出來表達聲音，讓更多人一起參與公共事務，一起爭取年輕人的權利。

蔡其昌競選總部組織部主任楊宗澧說，2014年的太陽花運動擋下了服貿協定，大家都看到了年輕人對公共事務展現的熱情，以及想要為社會作出貢獻的決心，因此請大家支持下修18歲公民權。

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