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    全國走透透幫站台為謀大位準備？盧秀燕給答案了

    台中市長盧秀燕近來全國跑透透幫忙輔選，外界解讀是在為更上一層樓準備，盧秀燕（右１）今天受訪時否認，強調只是回報過去競選時也受到大家的幫忙。（記者陳建志攝）

    台中市長盧秀燕近來全國跑透透幫忙輔選，外界解讀是在為更上一層樓準備，盧秀燕（右１）今天受訪時否認，強調只是回報過去競選時也受到大家的幫忙。（記者陳建志攝）

    2022/10/09 16:53

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕近日接連前往台南、高雄、新竹站台，外界解讀是否在為布局大位準備？盧秀燕今天下午出席大里競選總部新住民後援會成立時受訪表示「沒有」，強調自己之前競選獲得很多黨內同志的幫忙，到外縣市輔選，只是「盡一己之力」，雖自己選舉也非常忙碌，只要時間能配合，她會盡量的跑、盡力的協助，自己只是回報而已。

    盧秀燕表示，不管來自何方，無論是哪個政黨都是朋友，尤其同黨同志，自己以前在競選立委、市長時，也是獲得很多黨內同志幫忙，自己都感念在心，所以現在黨內好朋友參選，本來就要予以關心與協助，這就是志同道合的同志之愛，所以她到外縣市輔選，只是「盡一己之力」。

    盧秀燕說，雖然她爭取連任台中市長，自己要選舉也是非常忙碌，台中也有許多議員候選人、里長候選人需要輔選協助，但如果時間有空檔能幫更多忙，假使再累她也願意，所以外縣市的好朋友有需要，只要時間能配合，她會盡量的跑、盡力的協助，因為過去她也得到很多人的幫忙，自己只是回報而已。

    盧秀燕強調，這麼多志同道合的人聚在一起，就是希望爭取勝選，能夠發揮各自的政治理念，好好為各縣市的市民好朋友、為台灣民眾來服務。

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