台中海生館今年無法完工 議員︰送監院調查、用選票追究

台中海洋生態館仍在施工。（記者張軒哲攝）

2022/10/09 14:58

〔記者張軒哲／台中報導〕興建長達12年的台中海洋生態館，市府原訂今年底完工、明年開幕，市議員楊典忠發現，公共工程委員會工程管理系統中，完工日期已經改為明年3月31日，只是現場工程告示牌還寫著今年12月13日，質疑市府公共工程執行力與管控品質太差，被台中審計處提出檢討意見也沒用，台中海生館基本營運工程9月底執行率只有65.83%，今年已經完不了工，建議應該直接送監察院調查，也呼籲市民要用選票追究市府延宕台中重大建設的責任。

楊典忠表示，台中市海生館至今已經是第3任市長，盧市長108年上任之初就來簽訂OT委外營運，當時說要今年底啟用，後來流標6次的基本營運工程開工後，市府又說今年底完工，明年對外營運，但是如今台中市海洋生態館基本營運設施興建工程工期延到明年的話，海生館還能在明年底開幕營運嗎？說好的完工一延再延，海線的建設與發展都被蹉跎了，這不應該是一個重視海線繁榮發展的市政府會發生的事情。

台中縣市合併升格12年，當時市長胡志強為打造觀光建設分別規畫海洋生態館與高美濕地遊客中心，2018年7月27日高美濕地遊客中心正式營運，海洋生態館卻卡在2.5億營運工程流標6次，遲至2021年8月才發包出去，當時預計2022年底完工，2023年底對外正式營運，根據公共工程委員會最新工程告示，目前截至9月底實際進度為65.83%，刻正辦理A動機房裝修工程、雜項工程、魚缸給排水線工程、隔間牆工程、儲存槽至主場館海、淡給排水管線工程、水族工程、門窗工程、地板工程、弱電、室內外照明燈具，工程落後原因是其他施工作業問題，配合觀旅局委外OT廠商需要，工序檢討後部分工項延後施工，另維生系統與壓克力加工系國外產製，因疫情影響供給進度，所以工期則改到2023年3月31日。

台中市政府建設局表示，工程配合OT廠商設備安裝調整工序，加上國外運輸限制、物料供應短缺及設備交貨期程延期等因素，現正檢討展延工期，告示牌所載完工日期也將調整與實際一致，後續將積極與OT廠商併行施工，目前仍以明年底營運整體期程為目標，將持續努力。

觀旅局說，將持續與建設局、承包顧問公司及廠商、OT廠商進行跨單位協調合作，以利工程進行，後續OT廠商進行營運展示裝修工程時，也將在兼顧品質及安全的原則下儘速完成，以明年底營運為目標。

市議員楊典忠痛批台中海洋生態館今年仍無法完工。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法