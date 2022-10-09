中市議員吳敏濟爭取四連霸競總成立 蘇嘉全、蔡其昌到場相挺

前立院院長蘇嘉全（左）送吳敏濟好彩頭。（記者張軒哲攝）

2022/10/09 14:29

〔記者張軒哲／台中報導〕爭取四連霸的台中市第一選區（甲安埔）市議員參選人吳敏濟今日成立競選總部，擔任競總主委前立法院長蘇嘉全、市長參選人蔡其昌、市議員蕭隆澤與陳淑華等人前來站台，呼籲鄉親集中選票支持，眾人高喊凍蒜，期待讓吳敏濟再度高票連任。

蔡其昌表示，吳敏濟這12年來不斷爭取甲安埔建設，過去許多鄉親期待的建設都在他任內逐一爭取完成，呼籲鄉親集中選票，蔡其昌一票，吳敏濟一票，他也批評市長盧秀燕對於一千元敬老愛心卡限制太多，當選後要放寬使用，另外也要讓國中小營養午餐免費，及建設山海環線甲后線，讓海線能更繁榮發展。

全國唯一擔任議員競總主委的前立法院長蘇嘉全表示，吳敏濟是位敬業又有正義感的民代，例如力保大甲溪高灘地，或是爭取老舊校舍改建等等，擔任3屆市議員所爭取的建設受到甲安埔鄉親的肯定，今天現場看到這麼多鄉親及里長參選人到場相挺，讓他很感動，希望大家集中選票讓吳敏濟能高票連任繼續為甲安埔服務。

同為資深議員的蕭隆澤表示，他與邱素貞、吳敏濟及陳淑華幾位是議會好同事，吳敏濟爭取的經費不計其數，從交通、文教、民生到水利、觀光等等，最令他佩服的就是創全國首例，爭取市公車上國道，讓學生與鄉親往返市區快捷便利。陳淑華表示，父母是在地人，都知道吳敏濟很認真服務，尤其是爭取大安沙雕音樂季，帶動大安發展，懇請鄉親支持有經驗會做事的吳敏濟繼續連任。

吳敏濟表示，縣市合併前位處偏鄉的甲安埔確實建設落後，交通不便，任內3屆爭取5條國道公車、7條偏鄉公車，也爭取許多的自來水延管工程，讓甲安埔自來水普及率提升，以及許多老舊校舍與活動中心改建，並爭取偏鄉最需要的外埔圖書館，對於不公不義如環境汙染及路霸，吳敏濟也不畏惡勢力，跟市民站在一起，逐一取締違法。

中市長參選人蔡其昌（左）呼籲選民支持吳敏濟。（記者張軒哲攝）

中市議員吳敏濟爭取四連霸競總成立，鄉親到場相挺。（記者張軒哲攝）

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